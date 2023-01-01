Zealy
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الموقع الإلكتروني: zealy.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zealy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الخلاف هو المكان الذي يمكنك الدردشة فيه. Zealy هو المكان الذي تتصرف فيه. أكثر من 2500 شركة بما في ذلك zkSync وImmutableX وdYdX تستخدم Zealy لإشراك مجتمعها وتحليله وتوسيع نطاقه.
الموقع الإلكتروني: zealy.io
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