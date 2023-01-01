قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الخلاف هو المكان الذي يمكنك الدردشة فيه. Zealy هو المكان الذي تتصرف فيه. أكثر من 2500 شركة بما في ذلك zkSync وImmutableX وdYdX تستخدم Zealy لإشراك مجتمعها وتحليله وتوسيع نطاقه.

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