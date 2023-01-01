WebCatalog
YouCanBook.me

YouCanBook.me

app.youcanbook.me

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YouCanBook.me على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جدولة بسيطة عبر الإنترنت لفريقك. يزيل رسائل البريد الإلكتروني ذهابا وإيابا. حجوزات العملاء مباشرة في التقويم الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: youcanbook.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouCanBook.me. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Katch

Katch

app.gokatch.ai

Picktime

Picktime

picktime.com

Resource Guru

Resource Guru

app.resourceguruapp.com

Superpeer

Superpeer

superpeer.com

Theneo

Theneo

app.theneo.io

KosmoTime

KosmoTime

app.kosmotime.com

Reservio

Reservio

app.reservio.com

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

outlook.office.com

Nifty

Nifty

nifty.pm

tiblo

tiblo

tiblo.app

Bubbles

Bubbles

app.usebubbles.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية