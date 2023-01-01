WebCatalog
yippity

yippity

yippity.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من yippity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ادرس بشكل أكثر ذكاءً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. تحويل أي نص أو أي موقع إلى اختبار تلقائيا

الموقع الإلكتروني: yippity.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ yippity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quiz Makito

Quiz Makito

quizmakito.com

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Vectorizer

Vectorizer

vectorizer.ai

PlayHT

PlayHT

play.ht

dupdub

dupdub

dupdub.com

Voicetapp

Voicetapp

voicetapp.com

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

VribbleAI

VribbleAI

vribble.ai

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Rev

Rev

rev.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية