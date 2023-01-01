Yieldify
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الموقع الإلكتروني: yieldify.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yieldify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Unlock more revenue from your onsite audiences. Yieldify is an onsite personalization platform for global brands. Engage customers with tailored onsite content from browsing to checkout – and drive better performance.
الموقع الإلكتروني: yieldify.com
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