WebCatalog
yEd Live

yEd Live

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: yworks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من yEd Live على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مكونات برمجية عالية الجودة لتحليل الرسوم البيانية وتخطيط الرسم البياني التلقائي والتصور.

الموقع الإلكتروني: yworks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ yEd Live. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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