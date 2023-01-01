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Яндекс Бизнес

Яндекс Бизнес

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الموقع الإلكتروني: business.yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Бизнес على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

غالبًا ما لا يتوفر لدى الشركات الصغيرة الوقت الكافي للترويج لأعمالها. ستجذب Yandex Business العملاء المحتملين أثناء قيامك بأشياء مهمة أخرى.

الموقع الإلكتروني: business.yandex.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Яндекс Бизнес. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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