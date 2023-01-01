شركة Xoom هي شركة تقدم خدمات تحويل الأموال إلكترونيًا أو التحويلات المالية التي تتيح للمستهلكين إرسال الأموال ودفع الفواتير وإعادة تحميل الهواتف المحمولة من الولايات المتحدة وكندا إلى 131 دولة.

الموقع الإلكتروني: xoom.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xoom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.