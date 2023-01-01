الشركة الوطنية لركاب السكك الحديدية، التي تمارس أعمالها باسم أمتراك، هي خدمة سكك حديدية للركاب توفر خدمة السكك الحديدية للمسافات المتوسطة والطويلة بين المدن في الولايات المتحدة المتجاورة وإلى تسع مدن في كندا.

الموقع الإلكتروني: amtrak.com

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