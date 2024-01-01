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Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يقع المقر الرئيسي لـ Wowzi في نيروبي، كينيا، ولها فرق في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وعبر أوروبا.

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الموقع الإلكتروني: wowzi.co

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