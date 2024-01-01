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Wowzi

Wowzi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: wowzi.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wowzi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يقع المقر الرئيسي لـ Wowzi في نيروبي، كينيا، ولها فرق في غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وعبر أوروبا.

الفئات:

Business
منصات التسويق المؤثرة

الموقع الإلكتروني: wowzi.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wowzi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

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