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WorkFlowy

WorkFlowy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: workflowy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WorkFlowy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WorkFlowy عبارة عن مخطط تفصيلي بسيط قائم على الويب تم إنشاؤه بواسطة Mike Turitzin وJesse Patel في معسكر بدء تشغيل Y Combinator. نشأت فكرة تطبيق Workflowy من خبرة العمل السابقة لباتيل في إدارة المشاريع وإحباطه بسبب عدم وجود أدوات مفيدة. الميزة الأساسية للتطبيق هي القائمة المتداخلة المستندة إلى النص. أشارت الروائية إيما دونوغو في صحيفة الغارديان إلى أن هذا الجانب من البرنامج يسمح لها بالتقاط وتنظيم "الأفكار [الأفكار] الضالة". يعمل التطبيق على نموذج أعمال فريميوم وقد وُصفت واجهته المباشرة التي تشبه القائمة بأنها "مرتبة". ". بواسطة PC World في عام 2013 و"أنيق في الحد الأدنى" من The Atlantic في عام 2016. منذ إطلاقه، طور Workflowy ما وصفه Geek Wire بأنه "تابع يشبه العبادة".

الموقع الإلكتروني: workflowy.com

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