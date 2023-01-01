WorkFlowy عبارة عن مخطط تفصيلي بسيط قائم على الويب تم إنشاؤه بواسطة Mike Turitzin وJesse Patel في معسكر بدء تشغيل Y Combinator. نشأت فكرة تطبيق Workflowy من خبرة العمل السابقة لباتيل في إدارة المشاريع وإحباطه بسبب عدم وجود أدوات مفيدة. الميزة الأساسية للتطبيق هي القائمة المتداخلة المستندة إلى النص. أشارت الروائية إيما دونوغو في صحيفة الغارديان إلى أن هذا الجانب من البرنامج يسمح لها بالتقاط وتنظيم "الأفكار [الأفكار] الضالة". يعمل التطبيق على نموذج أعمال فريميوم وقد وُصفت واجهته المباشرة التي تشبه القائمة بأنها "مرتبة". ". بواسطة PC World في عام 2013 و"أنيق في الحد الأدنى" من The Atlantic في عام 2016. منذ إطلاقه، طور Workflowy ما وصفه Geek Wire بأنه "تابع يشبه العبادة".

الموقع الإلكتروني: workflowy.com

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