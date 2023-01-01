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WeProw

WeProw

weprow.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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WeProw، في عام 2020، GamingOrbit هو مشروع ينفذه فريق WeProw. فهو يقدم أخبار التكنولوجيا والألعاب على جدول أعمال العالم لمستخدميه بلغة يفهمها الجميع. تجري مراجعات فيديو باستخدام نهج عرض تقديمي حميمي ومبسط حول المنتجات والألعاب التكنولوجية وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بعالم التكنولوجيا من خلال تقديم المعلومات الضرورية فقط. WeProw هي بوابة أخبار تكنولوجية محايدة وتنتج محتوياتها مع طاقم مؤلفيها الخاص. ويقدم لهم المقالات ومقاطع الفيديو والمحتوى الحديث مجانًا في مجال التكنولوجيا الذي يهتم به زواره. يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني admin@weprow.com للاتصال بـ WeProwteam. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن النقل، راجع صفحات الاتصال والطباعة.

الموقع الإلكتروني: weprow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WeProw. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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