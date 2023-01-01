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VTV Giải Trí

VTV Giải Trí

vtvgiaitri.vn

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VTV Giải Trí على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الترفيه في تي في. مجموعة من البرامج الترفيهية الفريدة لقناة VTV. شاهد التلفزيون عبر الإنترنت بتقنية 4.0 وسرعة عالية ومستقرة وجودة HD. شاهد الآن على vtvgiaitri.vn.

الموقع الإلكتروني: vtvgiaitri.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VTV Giải Trí. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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