قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تبسيط السفر الجماعي

الموقع الإلكتروني: villagersapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Villagers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.