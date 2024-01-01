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VerifactAI

VerifactAI

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الموقع الإلكتروني: verifactai.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VerifactAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التحقق من الحقائق بنقرة واحدة وتحسين دقة المحتوى الخاص بك. مصمم لكتاب المحتوى والمسوقين الذين يرغبون في تحسين دقة المحتوى دون ساعات طويلة من التحقق اليدوي من الحقائق.

الموقع الإلكتروني: verifactai.app

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