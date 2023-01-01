WebCatalog
Vercel Docs

Vercel Docs

vercel.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vercel Docs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دليل شامل لاستخدام Vercel REST API والتحكم في منصة Vercel.

الموقع الإلكتروني: vercel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vercel Docs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Testfully

Testfully

app.testfully.io

Northflank

Northflank

app.northflank.com

BrickEconomy

BrickEconomy

brickeconomy.com

GitNoter

GitNoter

gitnoter.com

TravelGPT

TravelGPT

travelgpt.art

Formspree

Formspree

formspree.io

Thin Backend

Thin Backend

thin.dev

Contadu

Contadu

app.contadu.com

PensionBee

PensionBee

pensionbee.com

API Bakery

API Bakery

apibakery.com

Bandwidth

Bandwidth

bandwidth.com

Coinbase Pro

Coinbase Pro

pro.coinbase.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية