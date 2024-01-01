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SocialAll

SocialAll

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الموقع الإلكتروني: socialall.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocialAll على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SocialAll هي الخدمة التي تجمع بين جميع واجهات برمجة تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشائعة الحالية في العالم في واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة لتسهيل الأمر على المبرمجين. يدعم SocialAll جميع ميزات الشبكات الاجتماعية (التعريف والأصدقاء والرسائل والنشر والصور / الفيديو). نحن لا نوفر قدرًا كبيرًا من الوقت للتعرف على واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين فحسب، بل نقوم أيضًا بالترقية والصيانة عندما تتغير واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدام بروتوكول REST API (HTTP) للتواصل مع النظام/التطبيق بحيث يسهل تطويره على أي نظام/لغة. إصلاحات الأخطاء والتحديث بسرعة عند حدوث تغيير في واجهة برمجة التطبيقات. هناك القطعة لجميع الميزات الاجتماعية. لدى SocialAll أيضًا نظام إحصائي حول عدد المستخدمين وعدد الطلبات بمرور الوقت.

الفئات:

Productivity
برامج تحليل وسائل التواصل الاجتماعي
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: socialall.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SocialAll. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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