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VentureBeat

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الموقع الإلكتروني: venturebeat.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

VentureBeat هي الشركة الرائدة في تغطية التكنولوجيا التحويلية. نحن نساعد قادة الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال تغطية الذكاء الاصطناعي والألعاب الرائدة في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: venturebeat.com

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