WebCatalog
VanceAI

VanceAI

vanceai.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VanceAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مزود أدوات تحسين وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي يوفر VanceAI تحسين الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوضوح، وتقليل الضوضاء، وإزالة الخلفية، والمزيد، بنقرة واحدة فقط لتحرير يديك من معالجة الصور المعقدة. جميع أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة عبر أنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS. لنبدأ رحلتك في VanceAI من ترقية الذكاء الاصطناعي!

الموقع الإلكتروني: vanceai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VanceAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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