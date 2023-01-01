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UserWay

UserWay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: userway.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UserWay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحل رقم 1 في العالم لإمكانية الوصول إلى مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تأكد من الامتثال الكامل لـ ADA وWCAG مع أداة الوصول الخاصة بـ UserWay والتي تعمل على تشغيل إمكانية الوصول على أكثر من 700 ألف موقع ويب. قم بحماية عملك من الدعاوى القضائية المتعلقة بإمكانية الوصول اليوم.

الموقع الإلكتروني: userway.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UserWay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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