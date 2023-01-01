WebCatalog
TurboWarp

TurboWarp

turbowarp.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TurboWarp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TurboWarp عبارة عن نموذج Scratch مزود بمترجم لتشغيل المشاريع بشكل أسرع، ووضع مظلم لعينيك، ومجموعة من الوظائف الإضافية لتحسين المحرر، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: turbowarp.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TurboWarp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

forkphorus

forkphorus

forkphorus.github.io

JDoodle

JDoodle

jdoodle.com

tosh

tosh

tosh.blob.codes

OnlineGDB

OnlineGDB

onlinegdb.com

codedamn

codedamn

codedamn.com

Naav

Naav

naav.ro

RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

Compiler Explorer

Compiler Explorer

godbolt.org

Scenery

Scenery

scenery.video

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Appsmith

Appsmith

app.appsmith.com

Bytebeam

Bytebeam

cloud.bytebeam.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية