TurboWarp عبارة عن نموذج Scratch مزود بمترجم لتشغيل المشاريع بشكل أسرع، ووضع مظلم لعينيك، ومجموعة من الوظائف الإضافية لتحسين المحرر، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: turbowarp.org

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