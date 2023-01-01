WebCatalog
forkphorus

forkphorus

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: forkphorus.github.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من forkphorus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Forkphorus هو مترجم JavaScript لمشاريع Scratch 3 و 2 و 1.

الموقع الإلكتروني: forkphorus.github.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ forkphorus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Emitwise

Emitwise

emitwise.com

Zem

Zem

zem.com

codedamn

codedamn

codedamn.com

Domain.com

Domain.com

domain.com

TurboWarp

TurboWarp

turbowarp.org

tosh

tosh

blob.codes

Compiler Explorer

Compiler Explorer

godbolt.org

Codepen

Codepen

codepen.io

The Odin Project

The Odin Project

theodinproject.com

Construct

Construct

construct.net

scratchblocks

scratchblocks

scratchblocks.github.io

Coincheck

Coincheck

coincheck.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية