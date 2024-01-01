TrustMate

TrustMate

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trustmate.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrustMate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعدك TrustMate.io على جمع مراجعات العملاء المليئة بالكلمات الرئيسية لتحسين نتائج محرك البحث الخاص بك، وجذب العملاء المحتملين، وبناء صورة قوية عبر الإنترنت. تعد تقييمات العملاء أحد الأصول التي لا غنى عنها لشركتك، وقد أصبح جمعها أسهل كثيرًا. قم بأتمتة طلبات المراجعة الخاصة بك واحصل على تقييمات جميلة وعالية الجودة مع خيار إضافة الصور عند استخدام نظام التلميحات المبتكر الخاص بـ TrustMate.io. تعني اقتراحات الجمل العشوائية من القاموس القابل للتخصيص أن عملائك يمكنهم كتابة تعليقات رائعة بشكل أسرع. TrustMate.io متاح حاليًا باللغة الإنجليزية وتسع عشرة لغة أخرى. ومع توفر المزيد من اللغات في الطريق، ستصل إلى الجمهور العالمي الذي تستحقه!
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: trustmate.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TrustMate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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