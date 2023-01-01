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Toppr Star

Toppr Star

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الموقع الإلكتروني: toppr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toppr Star على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اختبار منحة Toppr للقدرة والتفكير. أكبر اختبار القدرات عبر الإنترنت في الهند للصفوف 5-12.

الموقع الإلكتروني: toppr.com

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