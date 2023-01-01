WebCatalog
TinyWow

TinyWow

tinywow.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TinyWow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملفات PDF وفيديو وصور وأدوات أخرى عبر الإنترنت مجانًا.

الموقع الإلكتروني: tinywow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TinyWow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

OnlineOCR.net

OnlineOCR.net

onlineocr.net

PDF24 Tools

PDF24 Tools

tools.pdf24.org

Cloudlayer

Cloudlayer

cloudlayer.io

Media.io

Media.io

media.io

Sketchpad

Sketchpad

sketch.io

Docparser

Docparser

app.docparser.com

Soda PDF

Soda PDF

online.sodapdf.com

Futurepedia

Futurepedia

futurepedia.io

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

Picsart

Picsart

picsart.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية