قم بإنشاء خرائط متجانبة حيث يتم تحديد حجم المناطق بشكل متناسب مع مجموعة البيانات.

الموقع الإلكتروني: journaliststudio.google.com

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