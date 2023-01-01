Tide
tide.fm
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tide على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
قد يعجبك أيضًا
Zen Radio
zenradio.com
Generative.fm Play
play.generative.fm
Calm
calm.com
WiredVibe
wiredvibeapp.com
Brain.fm
my.brain.fm
Meditation - Down Dog
meditation.downdogapp.com
Noisli
noisli.com
Sleep Calculator
sleepcalculator.info
BetterSleep
my.bettersleep.com
Nectar Sleep
nectarsleep.com
MindMelo
mindmelo.com
Sleepytime.info
sleepytime.info