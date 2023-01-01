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Generative.fm Play

Generative.fm Play

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: generative.fm

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Generative.fm Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بالتركيز أو النوم أو الاسترخاء أثناء الاستماع إلى مولدات الموسيقى المحيطة التي لا تنتهي أو تتكرر أبدًا. تم تأليفه بواسطة إنسان ويتم تنفيذه بشكل لا نهائي بواسطة أجهزة الكمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: generative.fm

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Generative.fm Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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