Generative.fm Play

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بالتركيز أو النوم أو الاسترخاء أثناء الاستماع إلى مولدات الموسيقى المحيطة التي لا تنتهي أو تتكرر أبدًا. تم تأليفه بواسطة إنسان ويتم تنفيذه بشكل لا نهائي بواسطة أجهزة الكمبيوتر.

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