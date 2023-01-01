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The Old Reader

The Old Reader

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: theoldreader.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Old Reader على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اقرأ كل المحتوى المفضل لديك عبر الإنترنت في مكان واحد. قم باستيراد اشتراكاتك بنقرة واحدة، وابحث عن أصدقائك، وابدأ في المشاركة.

الموقع الإلكتروني: theoldreader.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Old Reader. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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