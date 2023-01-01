The Common • BRAGG

مساحة عمل المجتمع المشترك عبارة عن مساحة عمل مشتركة مرنة وبأسعار معقولة في فايتفيل، كارولاينا الشمالية وسبرينج ليك، نورث كارولاينا. ذو موقع ملائم بالقرب من Fort Bragg. تتوفر مكاتب يومية وأسبوعية وشهرية وطويلة الأجل ومساحة عمل مشتركة.

الموقع الإلكتروني: thecommonworkspace.com

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