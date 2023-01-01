WebCatalog
The Common • BRAGG

The Common • BRAGG

coworking.thecommonworkspace.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Common • BRAGG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مساحة عمل المجتمع المشترك عبارة عن مساحة عمل مشتركة مرنة وبأسعار معقولة في فايتفيل، كارولاينا الشمالية وسبرينج ليك، نورث كارولاينا. ذو موقع ملائم بالقرب من Fort Bragg. تتوفر مكاتب يومية وأسبوعية وشهرية وطويلة الأجل ومساحة عمل مشتركة.

الموقع الإلكتروني: thecommonworkspace.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Common • BRAGG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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