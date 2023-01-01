The Baffler، التي تأسست عام 1988، هي مجلة للفنون والنقد والتحليل السياسي، تنشر أعدادًا مطبوعة نصف شهرية بالإضافة إلى رسائل يومية عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: thebaffler.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Baffler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.