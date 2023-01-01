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The Baffler

The Baffler

thebaffler.com

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The Baffler، التي تأسست عام 1988، هي مجلة للفنون والنقد والتحليل السياسي، تنشر أعدادًا مطبوعة نصف شهرية بالإضافة إلى رسائل يومية عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: thebaffler.com

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