بيانات التسويق عبر الهاتف المحمول لمطوري التطبيقات. تقارير SKAdNetwork، والإحالة المجانية، والقيمة الدائمة لإيرادات الإعلانات، وتجميع التكاليف وإيرادات الإعلانات، وواجهات برمجة التطبيقات للأتمتة، وذكاء الأعمال الداخلي عند الطلب.

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