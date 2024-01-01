بدائل - Tenjin
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Branch
branch.io
العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.
Adjust
adjust.com
أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Airbridge
airbridge.io
منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Cometly
cometly.com
Cometly عبارة عن نظام أساسي سحابي للإسناد يمكّن الشركات من الحصول على إسناد أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات استنادًا إلى بيانات دقيقة.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
Singular
singular.net
صفر وقت لمطاردة البيانات. المزيد من الوقت لدفع النمو. احصل على عرض كامل لعائد الاستثمار من خلال إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئته. Singular هو تصنيف MMP رقم 1 وفقًا لـ G2 Crowd. نحن نساعد أفضل مسوقي الأجهزة المحمولة في العالم على تحقيق نمو أسرع باستخدام إ...
Tapstream
app.taps.io
تتبع رابط متجر التطبيقات الخاص بك. قم بتقصير رابط متجر التطبيقات الخاص بك إلى رابط Taps.io للحصول على عدد النقرات والمزيد.