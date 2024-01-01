بدائل - Tenjin

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...