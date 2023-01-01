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Telescope

Telescope

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الموقع الإلكتروني: telescope.ac

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Telescope على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة النشر فعلت الحق. Telescope عبارة عن منصة نشر بسيطة وبسيطة وسريعة مع التركيز على الخصوصية. إنها مثل Medium، ولكن بدون كل هذا الهراء.

الموقع الإلكتروني: telescope.ac

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Telescope. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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