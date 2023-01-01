WebCatalog
Taledo

Taledo

app.taledo.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Taledo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تجمع Taledo جميع خطوات عملية التوظيف في مجموعة ذكية واحدة. بغض النظر عما إذا كنت تريد استبدال أداة البحث عن الكفاءات التقليدية الخاصة بك، أو تمرير عدد كبير من الأدوات أو الترويج لإعلانات الوظائف الخاصة بك بنقرة واحدة، فإن Taledo لديه الحل المناسب لك. قم بالوصول إلى Taledo Talent Pool الحصري واطلب إجراء المقابلات بمعدلات استجابة إيجابية تصل إلى 70% على Taledo Recruit. استقبل الطلبات في نظامك واضبط عمليات التوظيف الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك باستخدام Taledo Manage المجاني.

الموقع الإلكتروني: taledo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taledo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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