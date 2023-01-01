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Gem

Gem

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الموقع الإلكتروني: gem.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gem على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مصدر ورعاية مجموعات المواهب المتنوعة. احصل على رؤية لا مثيل لها في مسار التوظيف الخاص بك من خلال منصة التوظيف الحديثة الخاصة بـ Gem.

الموقع الإلكتروني: gem.com

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