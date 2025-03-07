ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
إرسال تطبيق جديد
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel هي منصة مبيعات وتسويق ذات علامات بيضاء للوكالات الرقمية والمستشارين. تتضمن الوظائف CRM مع قوائم الذكاء ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ثنائية الاتجاه ، و SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB ، ومكالمات خارجية ، وتتبع المكالمات ، وتسجيل المكالمات ، ودايلر توليد الطاقة ، وباني النماذج ، وباني المسح ، وباني المسار ، وموقع الويب ، الجدولة عبر الإنترنت ، أتمتة سير العمل ، التقارير ، ويب ، وأكثر من ذلك! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية غير محدودة (موقع) لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع الإعدادات. أحضر بيانات اعتماد Twilio & SMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك ، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيفية أن تكون أكثر مرونة في Dynamics 365 ، وهي المحفظة الوحيدة لتطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكتروني، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365، يجعل من السهل على العلامات التجارية من أي حجم بيع المزيد - كل ذلك بدون تكلفة مبالغ فيها. انضم إلى أكثر من 100000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تستخدم Omnisend لتنمية أعمالها على الطيار الآلي، وتحويل عملائها من خلال رسائل بريد إلكتروني ونصوص سريعة الإنشاء وذات صلة كبيرة. - إرسال رسائل إخبارية وحملات مستهدفة قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة وقابلة للتسوق في دقائق باستخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات ومجموعة متنوعة من قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة. أضف رموز القسيمة، واختر المنتجات وأدخلها تلقائيًا، وأعد إرسال الحملات تلقائيًا إلى الأشخاص غير الافتتاحيين - كل ذلك دون أي عمل يدوي شاق! - زيادة المبيعات على الطيار الآلي من خلال أتمتة التجارة الإلكترونية، اربح (استعادة) المبيعات المفقودة من خلال مسارات عمل مُعدة مسبقًا للتخلي عن عربة التسوق وسلسلة الترحيب ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والمزيد. احصل على عمليات تشغيل تلقائية مُنشئة مسبقًا ومدرّة للدخل يتم تشغيلها في دقائق أو أنشئ مسارات عمل مخصصة بسهولة باستخدام محرر عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية والسحب والإسقاط. - تحسين استهدافك من خلال التقسيم القوي. قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم بالإضافة إلى الخصائص الأخرى لتحسين التحويلات من خلال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص المخصصة والموجهة جيدًا. قم بإنشاء شرائح للعملاء ذوي القيمة العالية، أو للمتسوقين من فئة/منتج محدد أو أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التفاعل وتخصيص رسائلك. - الجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمزيد من القنوات، أضف الرسائل القصيرة ودفع الإشعارات بجوار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً باستخدام نفس النظام الأساسي وتوفير تجربة عملاء متسقة ومتعددة القنوات. توفير الوقت والتكاليف - لم يعد هناك حاجة للدفع مقابل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الدفع المنفصلة بعد الآن! - أنشئ قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك. اجمع مشتركين جدد باستخدام نماذجنا الملائمة للهاتف المحمول والقابلة للتخصيص بالكامل. اختر من بين النوافذ المنبثقة، أو مربعات الاشتراك، أو الصفحات المقصودة، أو عجلة الحظ لجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة بسلاسة. يمكنك التقاط زوار موقعك باستخدام نماذج نية الخروج وتحسين التفاعل مع النوافذ المنبثقة باستخدام خيارات استهداف النماذج، وكلها متاحة في Omnisend. - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: نقدم لك دعمًا ممتازًا ونصائح مفيدة في أي وقت تحتاج إليه. نحن متواجدون 24/7. ابدأ في استخدام Omnisend مجانًا، وقم بالترقية في أي وقت! تدعو Omnisend العاملين لحسابهم الخاص والوكالات للانضمام إلى برنامج شركاء Omnisend. تم إنشاء هذا البرنامج لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والوكالات على تسريع نموهم وكسب المزيد من العملاء والحصول على حصة إيرادات رائدة في الصناعة للحسابات المحالة والمدارة. تحقق من الرابط وانضم إلى البرنامج: https://www.omnisend.com/partners/
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal هو الحل الرائد في السوق لمراسلة العملاء والمشاركة، ويقدم إشعارات البريد الإلكتروني والجوال والويب والرسائل داخل التطبيق والرسائل النصية القصيرة. تتيح منصتها القوية متعددة القنوات لأكثر من مليون شركة تقديم أكثر من 12 مليار رسالة يوميًا. مدعومًا ببنية متفوقة، تم تصميم OneSignal للتوسع في أعمالك وتسليم الرسائل بشكل أسرع وأكثر موثوقية من المنافسين. من خلال توفير واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ووثائق شاملة وحسابات مجانية وأدوات أتمتة وتخصيص وتحليلات سهلة الاستخدام، فإنها تساعد الشركات من جميع الأحجام على توفير تجربة مراسلة سلسة لإنشاء اتصالات مفيدة مع العملاء.
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة والأتمتة. مع Simplero، يمكنك إدارة أعمالك التجارية عبر الإنترنت في مكان واحد، وليس في كل مكان. تعمل Simplero على تمكين القادة من بناء مجتمعات تغير العالم. - دعم مذهل - إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة - إدارة الشركات التابعة - التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة - المدفوعات والاشتراكات - الدورات والمجتمعات - رؤى العملاء
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وتشرك العملاء من خلال حملات تسويق آلية لمرة واحدة. استخدم أتمتة Drip ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجودة في الموقع لإبقاء العملاء يعودون لمزيد من عمليات الشراء. يمكنك توفير التكاليف من خلال الحصول على رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل ونوافذ منبثقة متقدمة في نظام أساسي واحد. جرب Drip لمدة 14 يومًا واكتشف سبب تحول علامات التجارة الإلكترونية المفضلة لديك إلى Drip.
VipeCloud
vipecloud.com
برامج النمو مع لمسة إنسانية منعشة. إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر الاجتماعي، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني عبر الفيديو، وعمليات التكامل، وغير ذلك الكثير. كلما حصلت على الدعم بشكل أفضل، كلما تمكنت من تنمية أعمالك بشكل أسرع.
Dashly
dashly.io
بشكل كبير هو منصة تسويق محادثة. يساعد أكثر من 700 شركة SaaS و Edtech على تنمية التحويلات والإيرادات عن طريق تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة من شخص إلى شخص. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. مع الرسائل الاستباقية ، و chatbot ، والنوافذ المنبثقة ، يمكنك إنشاء المزيد من العملاء المتوقعين وتأهيلها. يتم جمع العملاء المتوقعين في ECRM ومقطعة - هكذا تبدأ التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة كل من الاتصالات اليدوية والمشاركة - وهي متوفرة مع رسائل الدردشة الحية والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني. الميزات:-التقاط الخيوط باستخدام chatbot المصنوعة في Builder chatbot سهلة الاستخدام ؛ - تخزينها وإدارتها في ECRM ؛ - تتبع تصرفات زوارك ؛ - تقديم أفضل العروض باستخدام المنبثقة ؛ - الاندماج مع خدماتك المفضلة ؛ - اطلب من جميع رسائل الزوار في لوحة مسؤول واحدة ؛ - الرد على زوارك في الدردشة المباشرة للحصول على دعم مثالي ؛ - زيادة التحويلات مع رسائل البريد الإلكتروني المشغلة ؛ - تحليل مسارات بناء أدائك.
Markate
markate.com
Markate.com: أدوات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة الوظائف وأتمتة التسويق لمقدمي الخدمات المنزلية يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركة خدمات تبحث عن حل إدارة شامل وبأسعار معقولة وجاهز للجوال وسهل الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك. * عملك، طريقك مع Markate ماركيت شركاء معك، يعملون معًا لتحقيق أهداف عملك. * تبسيط العمليات الخاصة بك لتحقيق الكفاءة تم تصميمه لتقليل الأعمال الورقية وأتمتة العمليات وتوفير وقتك. * حلول مرنة وبأسعار معقولة تناسب احتياجاتك تم تصميمه لتمكين الشركات الصغيرة ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل النفقات. * تعظيم الوقت والموارد والأرباح إنه هنا لتبسيط عملياتك حتى تتمكن من التركيز على ما يدفع عملك حقًا إلى الأمام. * حافظ على العملاء مدى الحياة مجهزة بأدوات التسويق المصممة لزيادة الاحتفاظ بالعملاء، وهو جانب حاسم في عملك الناجح.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
Shape Software
setshape.com
الشكل هو برنامج المبيعات والأتمتة التسويقية المصممة لهذا الغرض والتي تأتي مع ميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تكوينها لأي عمل تجاري. تمكن الواجهة السهلة الاستخدام فرقك وتدمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة من الذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج الشكل مساحة تعاونية لفرقك للبقاء محاذاة وفعالة في كل ما يفعلونه ، سواء كان تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك ، أو إشراك المزيد من التسلسلات التسويقية والإعلانات الرقمية ، أو رعاية علاقات العملاء ، أو التواصل بسلاسة ، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زراعة إيراداتك بالشكل اليوم.
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ومواقع الويب. قم بزيادة سرعة التسويق مع تحصين عملك في المستقبل لأي شيء يأتي بعد ذلك. اكتساب المرونة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة مع زيادة الكفاءات بين الإدارات.
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم. التصميم البسيط للمنصة يجعل تجربة المستخدم سهلة للغاية. كيف؟ * ضع عملائك في مركز النهج الشامل. * توحيد كافة مصادر البيانات الخاصة بك. قم بتحليل البيانات بقوة الذكاء الاصطناعي لفهم جمهورك بشكل أفضل. * قم بتقسيم جمهورك إلى شرائح صغيرة لزيادة معدل المشاركة إلى الحد الأقصى. * التواصل مع كل شريحة من الجمهور بالقناة المناسبة، وفي اللحظة المناسبة، وبالمحتوى المناسب. * تنفيذ الأتمتة لتجنب المهام اليدوية. لماذا؟ * تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. * توفير الوقت والجهد.
Braze
braze.com
Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا من المراسلة عبر القنوات وتنسيق الرحلة وحتى التجريب والتحسين المدعوم من Al، تمكّن Braze الشركات من بناء والحفاظ على علاقات جذابة تمامًا مع عملائها مما يعزز النمو والولاء. تم الاعتراف بالشركة كأفضل شركات التكنولوجيا للعمل لديها وفقًا لأخبار الولايات المتحدة لعام 2024، كما تم تصنيفها كأفضل مكان عمل للنساء في المملكة المتحدة لعام 2023 من قبل Great Place to Work، وحصلت على لقب الشركة الرائدة من Gartner® في تقرير Magic Quadrant™ لعام 2023 لمراكز التسويق متعددة القنوات و في The Forrester Wave™: مراكز التسويق عبر القنوات، الربع الأول من عام 2023. يقع المقر الرئيسي لشركة Braze في نيويورك ولها أكثر من 10 مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. معرفة المزيد في braze.com.
Omniengage
omniengage.co
منصة Omniengage عبارة عن أداة إنشاء سير عمل للشركات التي تتطلع إلى زيادة المشاركة وزيادة الإيرادات من خلال الرسائل المستهدفة متعددة القنوات في الوقت الفعلي للعملاء. استفد من كل نقطة اتصال عبر الويب أو الهاتف المحمول أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو Facebook messenger أو WhatsApp. تشمل الميزات الرئيسية لـ Omniengage أداة إنشاء سير العمل، وإسناد التسويق، والتحليلات المرئية في الوقت الفعلي، وتوزيع الحملة، وإدارة الحملات متعددة القنوات. يحتوي Omniengage على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وعمليات تكامل مثل Firebase وTwilio وSMTP. يمكن إنشاء سير العمل الآلي عبر القنوات باستخدام العقدة الأولى لتفاعل نشاط العملاء إما من Webhooks أو بيانات الشركة. يمكن بناء كل مشغل (تفاعل العميل) وإجراء على سير العمل لإرسال بريد إلكتروني أو إشعار دفع أو رسالة داخل التطبيق. تتضمن بعض الميزات المتقدمة محتوى اختبار A/B والرسائل المشروطة.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة التكنولوجيا بأكملها. يقدم موقع Customer.io وصفة ناجحة للمشاركة الفعالة للعملاء من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والرسائل المخصصة. تم تصميم Customer.io على نطاق واسع، ويتم استخدامه من قبل أكثر من 5500 شركة، وإرسال أكثر من 29 مليار رسالة سنويًا. تأسست شركة Customer.io في عام 2012، وهي شركة يتم توزيعها عالميًا عن بعد وتم تصنيفها كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في قائمة 2022 Inc. 5000.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Platformly
platform.ly
تعد Platformly أداة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة الأعمال وأتمتة التسويق لأصحاب الأعمال المشغولين الذين يركزون على النمو. تعمل منصة Platformly على تسهيل إحالة التسويق من خلال تتبع التفاعلات بدقة عبر الحملات والقنوات المختلفة عبر مسار التسويق بالكامل. فهو يساعدك على أن تفهم بتفاصيل لا مثيل لها الأنشطة التسويقية التي تحقق أكبر قدر من المبيعات، ومن هم عملاؤك الأكثر ولاءً، وما الذي يحفز النمو. لوحات معلومات الأعمال توفر لوحات المعلومات أهم مقاييس الأعمال الخاصة بك مدمجة في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص بالكامل. فهي توفر نظرة عامة في الوقت الفعلي عما يحدث في عملك، مع القدرة على التعمق والحصول على البيانات الدقيقة التي تحتاجها في أي وقت. LINK TRACKING Platformly هو مركز قيادة إدارة حملتك. تتبع بسهولة أداء الحملة وتفاعلات المستخدم والمبيعات وكل شيء بينهما وما بعده. CRM موقع مركزي واحد لإدارة وتعزيز العلاقات مع العملاء. اطلع على نظرة عامة أو اختر جهة اتصال لرؤية جميع التفاعلات السابقة مع علامتك التجارية. يتم تحديث كافة البيانات تلقائيا في الوقت الحقيقي. التقاط العملاء المحتملين أدوات بديهية لاكتساب العملاء، بدءًا من نماذج الاشتراك المدفوعة بالسلوك وحتى الصفحات المقصودة الكاملة والمثالية للبكسل. كل ذلك من خلال واجهة سهلة السحب والإفلات لمساعدتك في إطلاق حملات فعالة بسرعة.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Marsello
marsello.com
Marsello هو الحل التسويقي الكامل الذي يحتوي على كل ما تحتاجه لبناء علاقات مربحة مع العملاء. الولاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة التسويق، والجدولة الاجتماعية، والمراجعات، وتعليقات العملاء، والمزيد. قم بتوصيل بيانات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتتبع المبيعات مقابل جهود التسويق، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.
Mautic
mautic.org
Mautic هو حل برمجي مفتوح المصدر لإدارة الحملات عبر القنوات مصمم لتمكين المستخدمين من إنشاء البريد الإلكتروني وتعزيز الحملات وتخصيص الرسائل وتنفيذ اختبارات A/B وقياس النتائج. المنتج مفتوح المصدر مدعوم من المجتمع.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء عمليات أتمتة تعتمد على البيانات وحملات مخصصة تتفاعل بسهولة مع سلوكيات العملاء/الزائرين وتغييرات الكتالوج في ثوانٍ. لهذا السبب تساعد ContactPigeon العملاء من خلال معالجة ثلاثة أهداف رئيسية نحو زيادة مبيعاتهم: • رؤى العملاء الغنية: جمع بيانات سلوك العملاء وبناء رؤية موحدة ومثرية للعملاء • تحسين تفاعلات العملاء: تشغيل الرسائل الآلية والتنبؤية في اللحظة المناسبة خلال رحلة العميل لتحسين تحويل المبيعات والاحتفاظ بها. • الوصول متعدد القنوات: السماح للشركات بتصميم حملات جذابة عبر مجموعة واسعة من قنوات المراسلة (مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفايبر والهاتف المحمول والإشعارات الفورية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وجوجل والبطاقات البريدية) ضمن نظام أساسي واحد.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope عبارة عن حل متكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وخدمة العملاء مصمم للشركات التي تقوم بأشياء كبيرة. يجمع GreenRope بين المبيعات والتسويق والعمليات في حل برمجي واحد قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مصمم خصيصًا لشركتك. إن GreenRope هو أكثر من مجرد برنامج، فهو وسيلة لممارسة الأعمال التجارية. نحن نساعد مستخدمينا على تفكيك صوامع الأقسام لإنشاء عمليات تجارية مبسطة. يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ GreenRope على جميع الأدوات وعمليات التكامل التي تحتاجها للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات. القوة الحقيقية تأتي من نهج متكامل، وهذا بالضبط ما تقدمه GreenRope. يتضمن GreenRope إمكانات متقدمة لأتمتة التسويق، وتخطيط رحلة العميل بالسحب والإفلات، وأتمتة قوة المبيعات، وأدوات خدمة العملاء، ومجموعة أدوات من الميزات الأخرى للمساعدة في إدارة أعمالك وتشغيلها. يمنحك GreenRope التحكم في عملك بالكامل بدءًا من المبيعات وحتى التسويق وحتى خدمة العملاء. وستحصل على رؤية 360 درجة لعملائك وطريقة أفضل لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والوصول إليها. يعد GreenRope واحدًا من الحلول المتكاملة الوحيدة الحقيقية. يمكن لأي شخص في مؤسستك استخدام GreenRope لإدارة المبيعات وتعزيز مبادرات التسويق واستخدام البيانات لإنشاء تجارب أفضل للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يكون المستخدمون الإضافيون دائمًا مجانيين. قم بإدارة خط أنابيب مبيعاتك بشكل فعال باستخدام أدوات تمكين المبيعات المتعمقة. قم بتخصيص طريقة عرض جهات الاتصال الخاصة بك، وجدولة المواعيد، وأتمتة المتابعات، وعرض جميع فرص المبيعات بسهولة. يمنحك GreenRope أتمتة التسويق التي يسهل إعدادها واختبارها وتنفيذها. لا تفوت أبدًا فرصة تقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التواصل الشخصي والاستراتيجيات المبنية على البيانات. باستخدام GreenRope، يمكنك إدارة قنوات متعددة - مواقع الويب، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد - كل ذلك في نفس النظام الأساسي. نحن هنا عندما تحتاج إلينا. اتصل بنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم لك تدريبًا متعمقًا وبرنامجًا لإصدار الشهادات ومئات من الموارد عبر الإنترنت لضمان نجاحك. GreenRope هي شركة تتمحور حول تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. منذ أن بدأنا في عام 2008، تطورنا من كوننا أحد مقدمي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأوائل إلى كوننا أول نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) متكامل حقًا في السوق. من خلال الجمع بين المبيعات والتسويق والعمليات في منصة واحدة، تلهم GreenRope التعاون مع عملائك والبائعين والموظفين، ونحن نعيش هذه الثقافة التعاونية، ونستمع إلى أشخاص مثلك لبناء ما تريده لإدارة أعمالك. يساعد برنامج GreenRope's Complete CRM أصحاب الأعمال ومديري المبيعات والمسوقين على سد الفجوة بين الأقسام وإتاحة الوصول إلى البيانات طوال الوقت، بحيث يعمل عملك بسلاسة وفعالية مع جميع المعلومات التي يحتاجها الفريق لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.
CamBuildr
cambuildr.com
رفع مستوى الوعي، وجذب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وإشراك المؤيدين: لم يكن بناء الحركة أسهل من أي وقت مضى. ولا يزال الأمر صعبًا - إدارة عدد كبير من الأدوات والتطبيقات المختلفة، ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على التوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Cambuildr، أول حل شامل للحركات الرقمية - مصنوع في أوروبا.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Encharge
encharge.io
تتوافق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالسلوك مع أتمتة التسويق. أرسل رسائل بريد إلكتروني بناءً على ما يفعله الأشخاص على موقع الويب الخاص بك وقم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك عبر رحلة المستخدم. أول منصة لأتمتة التسويق للشركات الناشئة والشركات الرقمية التي تتكامل مع التطبيقات التي تستخدمها.
Listrak
listrak.com
Listrak هي منصة مشاركة العملاء الرائدة في صناعة البيع بالتجزئة. تقدم Listrak نتائج لأكثر من 1000 بائع تجزئة من خلال توفير أفضل خدمات البريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وتسويق دقة الهوية ودفع الإشعارات من خلال التنسيق السلس عبر القنوات. يوفر نهج Listrak للبيانات أولاً تخصيصًا بنسبة 1:1 على نطاق واسع حتى تتمكن من إرسال الرسائل في الوقت المناسب تمامًا عبر المجموعة المناسبة من القنوات والأجهزة لتحقيق أقصى قدر من مشاركة العملاء والإيرادات والقيمة الدائمة.
Activepieces
activepieces.com
Activepieces عبارة عن أداة إنشاء أتمتة لسير العمل بدون تعليمات برمجية تتيح لك أتمتة قسم مؤسستك من التسويق إلى المبيعات والعمليات. على سبيل المثال، يمكنك تلقي إشعارات Slack حول المدفوعات على Stripe.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond عبارة عن منصة من الأدوات البسيطة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق التي تستخدمها أكثر من 5000 شركة: الصفحات المقصودة: إنشاء ونشر واختبار تقسيم A/B للصفحات المقصودة المستجيبة للجوال في دقائق. النوافذ المنبثقة لموقع الويب: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين باستخدام نماذج النوافذ المنبثقة لموقع الويب. النماذج: قم بتضمين نماذج إنشاء العملاء المحتملين على موقع الويب الخاص بك والمدونة. المسابقات والعروض الترويجية: قم بتشغيل مسابقة يانصيب Facebook ومسابقات الصور ومسابقات Instagram Hashtag والمزيد. أتمتة التسويق: قم بإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى العملاء المحتملين بناءً على نشاطهم وتفاصيلهم الشخصية. التسويق عبر البريد الإلكتروني: قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لكل عميل محتمل بناءً على أي نشاط أو تفاصيل شخصية. إدارة العملاء المحتملين: قم بإنشاء قوائم بناءً على نشاط العملاء المحتملين على موقعك وحملاتك. تسجيل نقاط العملاء المحتملين: قم بتسجيل بيانات العملاء المحتملين بناءً على نشاطهم وتفاصيلهم الشخصية لمعرفة أي منهم جاهز للشراء. الملفات الشخصية للعملاء المحتملين: احصل على نظرة ثاقبة لعملائك المحتملين. عرض نشاط موقع الويب الخاص بهم ورسائل البريد الإلكتروني التي فتحوها والمزيد.
Vero
getvero.com
نظام أساسي للإشعارات عبر البريد الإلكتروني والدفع يتيح لك تسخير قوة بياناتك لإنشاء رسائل وتجارب منتج توفر لعملائك قيمة أكبر - اتصالات البريد الإلكتروني التي تعد امتدادًا حقيقيًا لمنتجك. يمكّن Vero فرق الهندسة والمنتجات والتسويق من التعاون في تصميم تفاعلات العملاء المخصصة التي تهمك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية على www.getvero.com
BenchmarkONE
hatchbuck.com
يساعد BenchmarkONE الشركات على النمو من خلال برامج المبيعات والتسويق. نحن الحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق - وهو مصمم ليناسب الطريقة التي تعمل بها. يمكنك الوصول إلى العملاء وزيادة الإيرادات من خلال نظام SaaS سهل الاستخدام الخاص بنا.
© 2025 WebCatalog, Inc.