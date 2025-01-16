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برامج إدارة علاقات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال
تم تصميم برنامج CRM، وهو اختصار لإدارة علاقات العملاء، لتتبع علاقات العملاء وإدارتها بشكل فعال. إنه بمثابة نظام شامل لتسجيل وتنظيم التفاعلات بين الشركة وآفاقها وعملائها الحاليين. يقوم هذا البرنامج بدمج بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل وملخصات المعاملات، في سجل مركزي ومحدث. يستخدم برنامج CRM بشكل أساسي في أقسام المبيعات، ويعمل كمركز مركزي لأتمتة فريق المبيعات (SFA). ويمكن دمجه بسلاسة مع العديد من تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وبرامج خدمة العملاء، وبرامج CPQ. يضمن هذا التكامل تجربة متزامنة ومحسنة للعملاء طوال رحلة العميل بأكملها. تقدم بعض حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة المتعلقة بالعملاء، مما يوفر وظائف شاملة تتضمن أتمتة التسويق أو مكتب المساعدة أو أدوات التجارة الإلكترونية أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة المشاريع أو إدارة موقع الويب. يلغي هذا النهج الشامل الحاجة إلى حلول إضافية وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، تركز حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) المستقلة في المقام الأول على الوظائف المتعلقة بالمبيعات، مثل إدارة جهات الاتصال والحسابات وخطوط الأنابيب، دون تسويق مكثف أو مكتب مساعدة أو ميزات أخرى غير متعلقة بالمبيعات.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم إغفال أي شيء، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في حفظ الملفات ووقت أطول في البيع، باستخدام برنامج CRM الذي يتميز بالمرونة والقوة.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع ونظام إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة. طريقة أفضل لإدارة مشاريعك وفريقك ومبيعاتك.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Podio
podio.com
Podio هي قاعدة بيانات تعاونية مرنة ومخصصة تمكنك من تسريع وتبسيط عملك. حل شامل لتسريع الإنتاجية ورقمنة العمليات الأساسية وتبسيط جمع البيانات وأتمتة سير عمل المستندات في أداة واحدة آمنة. يمكن لـ Podio أتمتة عمليات الأعمال والمستندات المهمة وتشغيلها وتأمينها مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. قم بتحويل كيفية إنجاز العمل من خلال نماذج متعددة الاستخدامات، وجمع بيانات قوي، وسير عمل المستندات والعميل الآلي - يمكنك تخصيص كل ذلك ببضع نقرات بسيطة. من الصناعات الرئيسية مثل الوكالات الإبداعية والخدمات القانونية وشركات المحاسبة والعقارات والبناء / التصنيع إلى مجالات الإدارات الرئيسية - المبيعات والموارد البشرية والتسويق والشؤون القانونية والمالية. تساعد قدرة Podio على ربط الفرق المتنوعة والعمليات المتباينة آلاف الشركات على تحسين عملياتها بالكامل في مكان واحد. باستخدام Podio، امنح فريقك أداة واحدة لأتمتة العمليات في الوقت المناسب والتي يتم توحيدها في أداة واحدة. من تبسيط عملية جمع بيانات العميل إلى أتمتة تفاعلات العميل واتفاقياته، يعمل Podio على تبسيط الأنشطة الأساسية لشركتك.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدءًا من المبيعات ووصولاً إلى الخدمة، ويوفر كل ما يحتاجه فريق المبيعات لديك في أداة مركزية واحدة. يعد Zendesk Sell جزءًا من مجموعة منتجات Zendesk المصممة لخلق تجارب أفضل للعملاء. تخدم Zendesk أكثر من 160.000 عميل عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com هو برنامج CRM للمبيعات لإدارة عملية المبيعات الخاصة بك وتنظيم بيانات العملاء الخاصة بك. منحنى التعلم صفر، وغير مكلفة وقابلة للتطوير. يقدم Onpipeline واجهة بسيطة تساعد حقًا في التركيز على الصفقات الصحيحة. أدوات مصممة بحيث لا تفوت أي فرصة أبدًا وتجلب المزيد من المبيعات في وقت أقل. يتضمن عمليات تكامل أصلية مع تقويمات Google أو Microsoft وmailchimp وQuickbooks والمزيد. يتضمن أيضًا واجهة برمجة تطبيقات قوية وخطافات ويب وإمكانية إنشاء عناصر واجهة مستخدم لدمج تطبيقاتك الخارجية.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
Interacty
interacty.me
المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا للعبة. يمكنك إنشاء اختبار، وذاكرة، ولعبة مطابقة، ولعبة أشياء مخفية، وتحديد الفرق، واللغز، وقبل وبعد، والأبراج، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالثروة، وعرض الشرائح، والمزيد في أي وقت من خلال اشتراك واحد. يمكنك إنشاء مشروعك أو لعبتك في دقائق باستخدام كتل المحتوى باستخدام محرر سهل الاستخدام ومرن. تقدم Interacty مجموعة واسعة من قوالب الأعمال الموفرة للوقت، بالإضافة إلى أنها مكتبة أفكار رائعة - فمن المؤكد أنك ستجد مفهومًا لحملتك التسويقية التالية هنا. يتكامل Interacty مع Unsplash، مما يتيح لك الوصول إلى آلاف الصور المجانية. من السهل تضمين المشروع النهائي على موقع الويب الخاص بك من خلال عملية نسخ ولصق بسيطة. يمكنك أيضًا استخدام رابط لمشاركة مشروعك على الشبكات الاجتماعية. يدعم Interacty CNAME وWhitelabel، وتساعد خيارات التصميم الإضافية مع أنماط CSS في الحفاظ على الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك إنشاء عملاء متوقعين باستخدام نماذج محتوى تفاعلية تتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يسمح لك Interacty بدمج نماذج العملاء المحتملين مباشرة في اللعبة، لذا فإن جمع معلومات العميل يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية. يمكنك إعداد إعادة توجيه تلقائية بعد إكمال اللعبة، مما يزيد التحويل بشكل ملحوظ. يمكنك إنشاء لعبة ليدربورد وإضافة مؤقت أو عد تنازلي للعبتك لتحفيز جمهورك للحصول على أفضل نتيجة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا عند إجراء مسابقة أو سحب جوائز أو إنشاء ألعاب للأحداث. إذا كنت متحدثًا في حدث ما، أضف لعبة في نهاية خطابك، وسيتذكر الجمهور عنوانك. يمكنك عرض إحصائيات كل لعبة وتنزيل قوائم العملاء المحتملين من لوحة التحكم الخاصة بك، بينما يتيح لك التكامل مع أدوات التسويق مثل Mailchimp إرسال العملاء المحتملين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. تتيح ميزات اللعب في Interacty للمسوقين إشراك المستخدمين وتحقيق نتائج أعمال عالية.
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين بشكل أفضل.
Figpii
figpii.com
FigPii عبارة عن نظام أساسي لتحسين التحويل يسمح لك بتحديد مناطق المشكلات على موقعك واختبار حلولك للتأكد من أنها تزيد التحويلات. يتضمن النظام الأساسي خرائط حرارية ومقاطع فيديو لإعادة تشغيل الجلسة والاستطلاع عبر الإنترنت واختبار AB المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل مؤسسات يتراوح عدد أفرادها من 1 إلى 10000 شخص. تحديد الهوية: يقدم بشكل فردي امتداد Chrome الذي يجعل تحديد الهوية أمرًا سهلاً للغاية مع منع إدخال البيانات للممثلين. ابحث عن حساباتك وعملائك المحتملين، واحصل على بيانات اتصال محدثة، ثم أدخلها في وحدة العميل المحتمل. العميل المحتمل: يمكنك زيادة المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا والذي يقدم رؤى وإدارة الحساب والمكالمات وأتمتة البريد الإلكتروني والمزيد. قم بإنشاء سير عمل مبيعات تم تحسينه لمساعدتك على إتمام المزيد من الصفقات. المشاركة: بناء جماهير الحساب وتشغيل عمليات التشغيل عبر الإعلانات وLinkedin وإعادة استهداف البريد المباشر والبريد الإلكتروني. قم بمواءمة التسويق مع بقية المؤسسة والوصول إلى العملاء بالطريقة الأكثر تخصيصًا.
Ramper
ramper.com.br
منصة التسويق والمبيعات الكاملة الوحيدة B2B يساعد Ramper شركتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإشراكهم، وتحويلهم إلى مبيعات وزيادة الإيرادات من خلال منصة تدمج التنقيب (الصادر)، والتسويق (الوارد)، ومبيعات B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad عبارة عن منصة شاملة لتحقيق الدخل مصممة لمساعدة الناشرين على زيادة إيرادات الإعلانات إلى أقصى حد من خلال حلول مرنة وخبرة صناعية. بصفته شريكًا معتمدًا للناشرين في Google (GCPP) وعضوًا في Prebid، يقدم Setupad خيارات موثوقة وعالية الأداء للناشرين من جميع الأنواع. تسمح منصة الخدمة الذاتية للناشرين العمليين بإدارة إعدادات Prebid بشكل مستقل دون دعم تكنولوجيا المعلومات، في حين يمكن إضافة Setupad Bidder إلى مجموعات الإعلانات الحالية، ودمج مصادر الطلب المتميزة لتعزيز المنافسة والإيرادات. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مُدارة بالكامل، توفر Managed Prebid تحسينًا شاملاً يديره فريق خبراء Setupad. بفضل عروض Setupad المتنوعة، يمكن للناشرين توسيع نطاق استراتيجيات تحقيق الدخل الخاصة بهم بفعالية وبثقة.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Quiverflow
quiverflow.com
كل ما تحتاجه، كل ذلك في مكان واحد قم بتنمية أعمالك من خلال إدارة علاقات العملاء القوية لدينا، وأتمتة سير العمل، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء.
Insale CRM
insale.io
إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات بسيطة وذكية وسهلة لفريقك. تصبح إدارة عمليات المبيعات تجربة ممتعة، مما يجعل فريق المبيعات الخاص بك يقع في حب هذه العملية.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix هي المزود العالمي الرائد لمنصة تجربة إجمالية موحدة منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لإحداث ثورة في كيفية قيام الشركات بأتمتة وتبسيط تفاعلات العملاء والموظفين. تسمح منصة CloudOffix، المتجذرة في حرية التخصيص وقوة الأتمتة، للمؤسسات برقمنة سير العمل وتعزيز الخبرات وتعزيز الكفاءة عبر الفرق التجارية والتشغيلية. في قلب CloudOffix، يوجد منشئ التطبيقات ذو التعليمات البرمجية المنخفضة، إلى جانب تطبيقات تجربة العملاء (CX) الشاملة وتجربة الموظف (EX). تعمل هذه الأدوات على تمكين عملائنا من إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء، مع الاستفادة من عالم من القوالب والموصلات الجاهزة للاستخدام. وهذا يعزز التعاون والأتمتة، مما يمكّن الشركات من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. إن التزام CloudOffix بالرعاية الحقيقية هو ما يحدد نهجنا، حيث نعطي الأولوية للعلاقات المخلصة على المعاملات التجارية. تتفاعل CloudOffix مع العملاء والشركاء بشفافية، وتستمع وتتكيف لتقديم قيمة مخصصة تحترم تفرد كل مؤسسة. CloudOffix ليست مجرد مزود للتكنولوجيا ولكنها شريك في الابتكار. باستخدام منصة CloudOffix الشاملة، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية والتعاون والفواتير ومكتب المساعدة من حل واحد متكامل. وهذا يلغي الحاجة إلى أنظمة متباينة متعددة، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويعزز الإنتاجية. إن CloudOffix الموثوق به عالميًا، ملتزم بتحقيق النجاح للعملاء، وهو ما يتضح من العلاقات القوية والمستدامة التي نبنيها. تمكننا شبكة شركاء CloudOffix القوية والحضور العالمي من تقديم حلول محلية ذات جاذبية عالمية، مما يضمن حصول كل عميل على دعم مخصص والموارد اللازمة للتفوق. مع CloudOffix، تكتسب الشركات المرونة والأدوات والحرية لتحقيق المزيد بموارد أقل، مما يعزز إدارة الخبرة الإجمالية ويضمن التميز التشغيلي.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
Venntive
venntive.com
تقدم Venntive منصة متكاملة للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram هي أداة سحابية شاملة تساعد فرق العمل على التعاون وإدارة المهام وعلاقات العملاء والمبيعات. بفضل النشر الفوري، والواجهة سهلة الاستخدام للغاية، والويب، وتطبيقات Android وiOS، وعدم وجود إدارة، والأسعار المعقولة، فهي أداة الأعمال المثالية للشركات من أي حجم.
Taskeo
taskeo.co
يعمل حل إدارة علاقات العملاء من Taskeo على تبسيط إدارة جهات الاتصال في شركتك ويساعدك على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. بفضل وظائفه المتقدمة، يمكنك الآن التركيز على أفضل مصادر الإيرادات لديك. يأتي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Taskeo مزودًا بجميع الميزات القياسية التي سيحبها فريقك، ويتكامل مع الأدوات الخارجية ويتوافق بشكل جيد مع حل التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Taskeo.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يوفر لك الوقت حقًا. باستخدام SpinOffice، يمكنك إنشاء نقطة مركزية لجميع رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال التجارية والمواعيد والمهام والمشاريع والمجلدات والمستندات والملفات والملاحظات. بغض النظر عما تعمل عليه، ومدى كبر حجم المهمة أو صغرها، فإن SpinOffice يجعل من السهل جدًا إنجاز المهام. والأفضل من ذلك كله، أنك تشارك جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات مع زملائك. وهذا يجعل SpinOffice CRM التطبيق الجماعي النهائي لأي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. يتوفر SpinOffice CRM لأنظمة macOS وWindows PC وعلى الأجهزة المحمولة (iOS وAndroid).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.
ShootQ
shootq.com
ShootQ هو نظام CRM قائم على السحابة للأشخاص المبدعين بما في ذلك المصورين المحترفين ومصوري الفيديو ومحترفي صناعة حفلات الزفاف والعديد من الأنواع الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه المنصة إدارة جهات الاتصال وجميع وظائفك وإرسال المقترحات والعقود وتتبع التقويم الخاص بك والمزيد.
SEO CRM
seocrm.com
تم تصميم SEOCRM.com خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي. إنه يوفر كل ذلك في نظام أساسي واحد حيث يمكنك إدارة تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) وتصميم الويب وتطويره والمشاريع الأخرى وإدارة المبيعات وفواتير علاقات العملاء والفواتير والدعم الشامل.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.
Adviai
adviai.com
Adviai عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء تحتوي على جميع البرامج وعمليات التكامل والموارد التي تحتاجها لربط التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.
Wice CRM
wice.de
جرب نظام برنامج Wice CRM مجانًا. CRM On Demand من السحابة أو مستضاف في مقر عملك كـ CRM On Premise. اكتشف الآن.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأولئك الذين يتخذون نهج بيع استشاري، ولديهم قائمة اتصال أكبر، ويحتاجون إلى منع المتابعات المفقودة، ويسعون جاهدين ليكونوا موجهين نحو التفاصيل، وقد تكون لديهم دورة صفقة أطول تتطلب نقاط اتصال متعددة، ويحافظون على انتشار متسق للبقاء أمام العملاء. تعد إدارة المهام وإدارة جهات الاتصال وإدارة خطوط الأنابيب وإعداد التقارير المخصصة المكونات الأساسية لـ Salesdash. يمكن إجراء التنفيذ لتخصيص الحقول وإضافة أعضاء فريقك واستيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات في غضون دقائق. تفاعل مع العملاء المتوقعين والمحتملين من خلال عمليات التكامل من Gmail وOutlook للبريد الإلكتروني والتقويم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك من Salesdash، وأنشئ قوالب البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح، وأرسل تسلسلات تلقائية. يمكنك الوصول بسهولة إلى مواقع الشركة وصفحات LinkedIn الخاصة بالشركة وصفحات LinkedIn الشخصية لأولئك الذين يقومون بالبحث قبل التواصل. يمنع Salesdash المتابعات الفائتة من خلال نظام إدارة المهام لدينا الذي يبقي مهام اليوم والمهام المتأخرة أمامك. يقترح Salesdash أيضًا مهام العملاء المتوقعين الذين نسيت تعيين متابعة لهم ويقوم النظام بتصنيفهم بناءً على مؤشرات العملاء المتوقعين الذين قد يكونون في مرحلة متقدمة من عملية المبيعات الخاصة بك. التعليقات على Salesdash هي أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) أقل حجمًا وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بمقدمي الخدمات الآخرين المصمم خصيصًا لوسطاء الشحن.
Salescamp CRM
salescamp.app
تقدم Salescamp حل برنامج CRM للمبيعات السحابية لإدارة تقارير المبيعات والإدارة والتسويق وتحسين العلاقات مع العملاء والمزيد. احصل على أفضل نظام CRM مجاني لشركتك.
Fireberry
fireberry.com
باستخدام Fireberry، يمكنك بسهولة إدارة جميع احتياجات عملك من خلال نظام سهل الاستخدام. تواصل مع عملائك مباشرة من خلال النظام، وتتبع أي معلومات عمل تحتاجها باستخدام كائنات وحقول مخصصة. دع Fireberry يعمل لصالحك من خلال عمليات التشغيل الآلي، حيث يمكنك تشغيل المهام اليومية بكفاءة. قم بتصنيف التذاكر والرد عليها بسهولة باستخدام الحقول والاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة AI Assistant. ستساعدك لوحات المعلومات والتقارير على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أعمالك. تساعدك عمليات التكامل المضمنة مثل Google وOffice 365 وFacebook على مركزية عملك في مكان واحد. إذا كان هناك أي شيء تحتاجه ولم يتم تضمينه بالفعل في النظام، فيمكنك بسهولة دمج الجهات الخارجية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.
ContactWise
contactwise.io
CRM - إدارة الاتصال أو التأسيس أو علاقات العملاء، هو تطبيق يمتد عبر الصناعات والقطاعات التي تتراوح من حكومة الولاية والحكومة المحلية إلى مؤسسات المبيعات إلى مؤسسات التعليم العالي. ContactWise عبارة عن منصة مبتكرة لمركز اتصال قائم على السحابة مع محرك توجيه متقدم يعتمد على البيانات لمساعدة الشركات على تحسين مبيعاتها ورضا العملاء والاحتفاظ بهم.
Centrium CRM
centriumcrm.com
برنامج CRM بسيط لعملك. سيساعدك Centrium أنت وفريقك على إدارة جهات الاتصال وإبرام الصفقات وتتبع العمل الذي يجب إنجازه.
BASCRM
bascrm.com
تقدم BASCRM برامج CRM وخدمات احترافية لمساعدة الشركات في العمليات والتكنولوجيا لتحسين سرعة الحركة وأداء الأعمال.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM هو نظام برمجي شامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز تفاعلات العملاء. يقدم Tall Emu CRM مجموعة واسعة من الميزات والفوائد المصممة لتلبية احتياجات الشركات في مختلف الصناعات. * إدارة جهات الاتصال: يتيح برنامج Tall Emu CRM للشركات إدارة جهات الاتصال الخاصة بها بشكل فعال، بما في ذلك العملاء والعملاء المتوقعين والبائعين، في منصة مركزية واحدة. يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى معلومات الاتصال وسجل الاتصالات والتفاعلات. * أتمتة المبيعات: يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أدوات قوية لأتمتة المبيعات، مثل إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الفرص والتنبؤ بالمبيعات. يساعد ذلك فرق المبيعات على تحديد أولويات العملاء المتوقعين وتتبع خطوط أنابيب المبيعات وتحديد فرص النمو. * أتمتة التسويق: يُمكّن برنامج Tall Emu CRM الشركات من أتمتة الحملات التسويقية، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتكامل الوسائط الاجتماعية، ورعاية العملاء المحتملين. يمكن للمستخدمين إنشاء استراتيجيات تسويقية مخصصة لجذب العملاء وزيادة التحويلات. * خدمة العملاء: بفضل ميزات خدمة العملاء المضمنة، يمكن للشركات إدارة استفسارات العملاء وتذاكر الدعم وطلبات الخدمة بكفاءة. يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) نظامًا أساسيًا موحدًا لحل المشكلات وتقديم دعم استثنائي للعملاء. فوائد: * تحسين الكفاءة: يعمل برنامج Tall Emu CRM على تبسيط العمليات التجارية، وأتمتة المهام المتكررة، والقضاء على الإدخال اليدوي للبيانات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية. عمليات التكامل السلس مع برنامجي المحاسبة MYOB وXero تعني عدم وجود إدخال مزدوج وتقليل فرص حدوث الأخطاء. * علاقات محسنة مع العملاء: من خلال مركزية بيانات العملاء وتفاعلاتهم، يمكن للشركات تقديم تجارب مخصصة، وبناء علاقات أقوى، وزيادة رضا العملاء. * زيادة إيرادات المبيعات: تساعد إمكانات أتمتة المبيعات في إدارة علاقات العملاء فرق المبيعات على تحديد أولويات العملاء المحتملين، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وزيادة فرص الإيرادات إلى أقصى حد، مما يؤدي إلى زيادة أداء المبيعات. * حملات تسويقية فعالة: يعمل برنامج Tall Emu CRM على تمكين الشركات من إنشاء حملات تسويقية مستهدفة، وتتبع أداء الحملة، وقياس عائد الاستثمار، مما يؤدي إلى استراتيجيات تسويق أكثر فعالية ومعدلات تحويل أعلى.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية أمر سلس.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
SmartSearch
smartsearch.com
تتمثل مهمة SmartSearch في تصميم مستقبل عمل يتمحور حول الإنسان من خلال حلول برمجية مبتكرة بما في ذلك تتبع مقدم الطلب (ATS) وإدارة البائعين (VMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والتوقيع الإلكتروني للتوظيف بشكل أسرع وأفضل وأكثر ذكاءً. إنه حل برمجي متكامل وسريع يوفر أدوات قوية لمصادر المرشحين والتعاون لجهود اكتساب المواهب لديك. من خلال التكامل مع التكنولوجيا الحالية وعمليات الأعمال الفريدة لديك، يعمل SmartSearch على تقليل الأعمال الورقية، والقضاء على ازدواجية الجهود، وتبسيط عملية الإعداد، وتقصير الوقت اللازم لملء الوظائف، وتقليل تكاليف التوظيف.
CrmOne
crmone.com
يمكن أن يؤدي عدم وجود نظام إدارة علاقات العملاء المركزي إلى عدم تنظيم البيانات، والتواصل غير الفعال، وفرص المبيعات الضائعة، ومحدودية رؤى العملاء. تكافح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إدارة علاقات العملاء دون دفع الثمن الباهظ للميزات الأساسية المختلفة أو الاشتراكات المتعددة. ومع ذلك، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. مع CrmOne، يمكن للشركات تمكين نفسها من خلال حل واحد سلس يمكنه إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم في مكان واحد دون المساس بأي ميزات قد يحتاجون إليها للمبيعات والتسويق دون كسر البنك. بدءًا من إدارة العملاء المتوقعين وتتبع خط أنابيب المبيعات وحتى دعم العملاء والتحليلات، يقدم CrmOne مجموعة أدوات متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات عبر مختلف الصناعات. تتمتع CrmOne بتاريخ غني في تمكين أكثر من 4000 شركة ناشئة وشركات متنامية ومؤسسات في جميع أنحاء العالم، مما يُظهر الالتزام بالتميز والابتكار.
Barantum
barantum.com
Barantum هي شركة Cloud CRM الرائدة في إندونيسيا لفرق المبيعات الميدانية، وهي مصممة لمساعدة مندوبي المبيعات في حياتهم اليومية من خلال العمل كمساعدهم الشخصي. فكر في الأمر باعتباره Siri لفريق المبيعات لديك الذي تم تصميمه لجعل البيع أكثر كفاءة أثناء التنقل.
Cratio CRM
cratiocrm.com
برنامج Cratio CRM هو برنامج CRM سحابي ومحمول يمكّن المؤسسات من إدارة عملية المبيعات بأكملها بكفاءة من منصة واحدة. Cratio CRM سهل الاستخدام وبأسعار معقولة وقابل للتخصيص. يحتوي البرنامج على كافة الميزات المطلوبة لأتمتة المبيعات الكاملة. ميزات المنتج: ** نظام إدارة الرصاص -> التقاط الرصاص تلقائيًا -> توزيع العملاء المتوقعين على فريق المبيعات -> إرسال بريد إلكتروني ورسائل نصية مخصصة للعملاء -> تحديد العملاء المتوقعين الرائجين/الفائزين والتركيز عليهم -> تخصيص شاشة الرصاص لتناسب عملك -> مراقبة حالة العميل المتوقع من خلال الجدول الزمني وأنشطة المستخدم ** إدارة أنشطة المبيعات -> التخطيط والتعيين وتتبع المراجعة - المكالمات والمهام والزيارات -> إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة إلى فريق المبيعات في الوقت المناسب -> إرسال البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة إلى العملاء بنقرة واحدة -> احصل على تقارير النشاط والمبيعات اليومية عبر البريد الإلكتروني -> مراجعة الأنشطة الفائتة أو المتأخرة أو المتصاعدة -> تتبع تقارير إنتاجية الفريق اليومية والأسبوعية والشهرية ** برنامج إدارة علاقات العملاء المحمول -> خطة النشاط اليومية في الهاتف المحمول -> نقرة واحدة قم بزيارة التحديثات -> الاتصال بعملاء البريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق -> عنوان العميل مع الخرائط -> تحديثات النشاط المستندة إلى موقع GPS -> Mobile CRM يعمل على Android و IOS ** اتصالات العملاء -> تنبيهات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني التلقائية -> البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الجماعية مع القوالب -> التكامل الهاتفي السحابي -> انقر للاتصال بالخدمة -> تسجيلات المكالمات بتنسيق صوتي -> البريد الإلكتروني المتكامل والرسائل النصية القصيرة والصوت 5 أسباب لاختيار Cratio CRM: * بسعر معقول. وفر ما لا يقل عن 50% من تكلفة إدارة علاقات العملاء (CRM). * سهل الاستخدام مع جميع ميزات CRM المطلوبة * حل سحابي آمن وقابل للتطوير وعالمي المستوى * أفضل دعم وفريق نجاح مخصص للعملاء * قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب عملك نبذة عن الشركة: شركة Cratio Software هي شركة لتطوير منتجات البرمجيات ومقرها تشيناي، الهند. تتخصص الشركة في توفير برامج CRM لمبيعات الأجهزة المحمولة الخاصة بالمجال بوقت وتكلفة أقل. يتكون الفريق المؤسس من أشخاص يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال تطوير البرمجيات والمنتجات.
CloudCC
cloudcc.com
تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.