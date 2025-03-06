برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTrello وAsana وSalesforce والمزيد. التسجيل: قم بتسجيل الاجتماعات على الفور عبر جميع منصات مؤتمرات الويب الرئيسية. قم بدعوة اليراعات أو اطلب منها التقاطها تلقائيًا. النسخ: يمكن لـ Fireflies نسخ الاجتماعات المباشرة أو الملفات الصوتية التي تقوم بتحميلها. قم بتصفح النصوص والاستماع إلى الصوت في وقت واحد. تلخيص: توفر لك AI Super Summaries نظرة عامة مفصلة عن الاجتماع والمخططات التفصيلية وملاحظات الاجتماع والكلمات الرئيسية وعناصر العمل. يمكنك تتبع الاجتماع بأكمله وتصفحه بسرعة في 5 دقائق! التعاون: أضف التعليقات وقم بوضع علامة على اللحظات المهمة على المكالمات ليقوم زملائك في الفريق بمراجعتها بسهولة. البحث: قم بمراجعة مكالمة مدتها ساعة في أقل من 5 دقائق. يمكنك التصفية حسب عناصر العمل والتواريخ والمقاييس والمواضيع المهمة الأخرى. التكامل: تصبح ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات أكثر قيمة عندما تتم مزامنتها تلقائيًا مع الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل. قم بتسجيل ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات في تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتعاون مثل Salesforce وHubspot وSlack وZapier وغير ذلك الكثير. التحليل: تولد ذكاء المحادثة رؤى حول وقت التحدث واتجاهات الموضوع والمشاعر وغير ذلك الكثير. تتيح لك مجموعة ذكاء المحادثة تحديد ما يعمل وما لا يعمل في المكالمات. تساعدك الرؤى على تدريب فريق المبيعات لديك لإتمام المزيد من الصفقات. فهي تساعد مسؤولي التوظيف لديك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال تحديد الاتجاهات عبر مقابلات المرشحين. يمكن لمؤسستك بأكملها إنشاء منتجات أفضل من خلال الاستماع إلى صوت عميلك. اكتشف ما هي الرسائل التي تنجح وما لا تنجح في تفاعلات العملاء والفريق.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay مجموعة من الميزات والوظائف لدعم الحملات الصادرة الفعالة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من موفري البيانات لجمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء المتوقعين، مثل قوائم الوظائف وتفاصيل مجموعة التكنولوجيا وآخر الأخبار. يتيح Clay أيضًا للمستخدمين تحديد خصائص معينة للشركات، مثل سياسات الأولوية عن بُعد أو امتثال SOC II، والبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال، مما يمكّن المستخدمين من العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn، والملفات الشخصية على Twitter، وقوائم الأنشطة التجارية المحلية. يتكامل Clay مع منصات CRM الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بزيادة قدرات CRM الخاصة بهم من خلال التنقيب الآلي. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Clay لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وكتابة الرسائل وأتمتة أبحاث الشركة. توفر الأداة ميزات لإثراء العملاء المتوقعين، والعثور على تغييرات الوظائف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على الكلمات الرئيسية والمعايير الأخرى. وقد حظي Clay بثقة أكثر من 50000 فريق رائد ويقدم تجربة احترافية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لتجربة قدراته بشكل مباشر. بفضل تعدد استخداماته ومجموعة وظائفه، يعمل Clay على تمكين المستخدمين من تحسين حملاتهم الصادرة وتبسيط عمليات جذب العملاء المحتملين.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Gong.io
gong.io
شاهد المزيد. فهم المزيد. فوز أكثر. تعمل منصة ذكاء الإيرادات (بواسطة Gong) على تحويل المؤسسات من خلال فهم دقيق لتفاعلات العملاء لزيادة كفاءة الأعمال وتحسين عملية صنع القرار وتسريع نمو الإيرادات. إنها تمكن الشركات من التقاط جميع تفاعلات العملاء وفهمها والتصرف بناءً عليها في منصة واحدة متكاملة. تستخدم منصة Gong's Revenue Intelligence Platform تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة والحاصلة على براءة اختراع لفهم تفاعلات العملاء بدقة لزيادة الرؤية، ودفع عملية صنع القرار، ومواءمة الاستراتيجيات في المؤسسات تحقيق نتائج ناجحة. الآلاف من الشركات المبتكرة مثل Morningstar Inc. وLinkedIn وShopify وSlack وSproutSocial وTwilio وZillow تثق في Gong لتعزيز واقع عملائها. Gong هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في منطقة خليج سان فرانسيسكو. صنف جمهور مستخدمي البرامج في G2 Gong في المرتبة الأولى في قائمة "أفضل 100 منتج برمجي" لعامي 2021 و2022. كما تم الاعتراف بـ Gong أيضًا في سبع قوائم إضافية لـ G2 Best Of، بما في ذلك: #1 في المنتجات الأعلى رضاءً #1 في أفضل 50 منتجات المؤسسات رقم 1 في أفضل 50 منتجًا للسوق المتوسطة، أفضل المنتجات للمبيعات، منتجات الأعمال الصغيرة، المنتجات الأسرع نموًا لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.gong.io.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكامل، وإمكانات التخصيص العالية. جوهر Salesmate هو وحدة CRM، حيث يمكن لفرق المبيعات والتسويق والنجاح إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والعملاء والمشتركين والأنشطة اليومية دون عناء. مع هذه الأساسيات، تأتي وحدة CRM مع أدوات مدمجة يمكن لفرق الخط الأمامي الاستفادة منها كل يوم مثل الاتصال والرسائل النصية وإدارة خطوط الأنابيب والصفقات والمحادثات وغير ذلك الكثير. أحد الأسباب الأساسية لنتائج المبيعات الأعلى هو القدرة على أتمتة العمليات وتوفير المزيد من الوقت للبيع. هذا هو المكان الذي يقدم فيه Salesmate سير العمل والتسلسلات. تعمل مهام سير العمل على أتمتة المهام مثل تعيين الصفقات أو تعيين المهام أو الاتصال المستند إلى التاريخ. بينما يمكن للتسلسلات وضع متابعات على الطيار الآلي بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بك. ومع أول مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، يحصل كل فرد في فريق المبيعات لديك على مساعدة شخصية. يمكن لـ "Sandy AI" حجز الاجتماعات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة ملاحظات لك. كل ما عليك فعله هو – فقط اسأل! نحن نعلم أن فرق المبيعات لا يمكنها العمل إلا عندما تولد فرق التسويق عملاء محتملين ذوي جودة عالية. هذا هو المكان الذي يعمل فيه Salesmate على تمكين فرق التسويق من إنشاء وتنفيذ حملات مخصصة للغاية والوصول إلى جماهير أوسع. ليس هذا فحسب، بل يمكن لفرق التسويق أيضًا تتبع زوار موقع الويب، وجمع العملاء المحتملين باستخدام النماذج أو روبوتات العملاء المحتملين، وتسجيل كل عميل محتمل، وبناء رحلات تسويقية، وإرسال أفضل MQLs إلى فرق المبيعات لتحقيق نجاح أكبر. وأخيرًا، يمكن لفريق خدمة العملاء الرائع أن يتولى إدارة الاحتفاظ والمشاركة والإيرادات للشركة. لهذا السبب، يوفر Salesmate أدوات مثل الدردشة المباشرة وChatbots وصناديق البريد الوارد المشتركة لتقديم أفضل التجارب لعملائك. وبطبيعة الحال، تحتاج إلى رؤى للتنبؤ بالاتجاهات، والتحلي بالمرونة، واتخاذ القرارات في رحلات النمو الخاصة بك. هذا هو المكان الذي ستوفر فيه لوحات المعلومات والقوالب والتقارير المخصصة والرؤى كل ما تحتاجه لمعرفة ما يحدث مع فرقك وأعمالك. بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تجارب العملاء المتميزة، فإن Salesmate لديه ما يناسب كل فرد في فريقك. لدى Salesmate نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا، حيث يمكنك استكشاف كل ركن من أركان النظام الأساسي، دون مشاركة تفاصيل بطاقة الائتمان. إنها آمنة ومأمونة ومتاحة للجميع في فريقك لتجربتها.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب في Google Chrome - بنقرة واحدة، مع تسجيل كل تفاعل تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكّن ملحق Kixie PowerCall Chrome فرق المبيعات والفرق الأخرى التي تتعامل مع العملاء من تعزيز الأداء من خلال مجموعة من ميزات الاتصال والرسائل النصية المتقدمة. يتعرف Kixie تلقائيًا على أرقام الهواتف الموجودة على أي صفحة ويب تزورها في Chrome، ويضع زر انقر للاتصال بجوار كل رقم للاتصال بنقرة واحدة. يتم تسجيل المكالمات والرسائل النصية والتصرفات والأنشطة تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يلغي عمليًا الحاجة إلى حفظ السجلات اليدوية الشاقة التي تؤدي إلى إبطاء مندوبي المبيعات في أنشطتهم اليومية. تشمل الميزات: • PowerDial من خلال قوائم جهات الاتصال تلقائيا. عزز الإنتاجية عشرة أضعاف عن طريق الاتصال بما يصل إلى 10 أرقام في وقت واحد باستخدام PowerDialer متعدد الخطوط • يتيح الحضور المحلي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الاتصال من رقم له نفس رمز المنطقة المحلية للشخص الذي يتصلون به
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس تسجيلات الاجتماعات العادية أو الملاحظات أو أدوات معلومات الإيرادات، فإن Grain بسيط وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة لجميع الأدوار. يمكن لأي شخص بسهولة مشاركة وجهة نظر العملاء، بصوته، مباشرة في أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وSalesforce والمزيد لإنشاء فرق متوافقة مع العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة.
Staircase AI
staircase.ai
تعد شركة Staircase AI رائدة في مجال ذكاء علاقات العملاء. تستفيد منصتها من الذكاء الاصطناعي لتحليل الملايين من تفاعلات العملاء وتحويلها إلى رؤى بشرية قابلة للتنفيذ يستحيل اكتشافها بالعين المجردة. تعتمد الشركات على Staircase AI لتجاوز الضوضاء وتحسين معدل الاستجابة (NRR) الخاص بها. يكشف Staircase AI عن إشارات بشرية عميقة ويكشف عن صحة العملاء ومشاعرهم وأحداث الرحلة والمخاطر والفرص. وتحلل تقنيتها المتطورة جميع تفاعلات العملاء، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات ونشاط Slack ومكالمات الفيديو والمزيد. ثم يقوم بعد ذلك بتوصيل الإشارات البشرية لتوليد رؤى قائمة على العلاقات مثل تغييرات أصحاب المصلحة، واتجاهات المشاعر الإيجابية أو السلبية، والموضوعات الإشكالية، والمزيد. إلى جانب تحليلات المنتج الحالية، توفر التحليلات البشرية العنصر المفقود لفهم العميل بشكل كامل لتحقيق النمو على نطاق واسع ومحاربة التغيير.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع مستوى الكفاءة، وإعداد تقارير متقدمة للرؤى المعززة بالبيانات أكثر من ذلك بكثير. يحتوي Outplay على عمليات تكامل ثنائية الاتجاه مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء وصناديق البريد الوارد والمزيد لمساعدة فرق المبيعات في حجز الاجتماعات وتتبع الأداء من لوحة معلومات واحدة. تساعد واجهة المستخدم البديهية لـ Outplay ودعم العملاء الرائد في الصناعة على إعداد الفرق وتشغيلها بسرعة لبدء حجز الاجتماعات الآن. ليس الربع القادم. بفضل ميزات تغير قواعد اللعبة مثل الاتصال السريع وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات للملايين من المصادر الرائدة، تعمل Outplay على تحويل مشاركة المبيعات، دون دفع ثمن باهظ. قم بتبديل حلول النقاط المتعددة والفواتير باستخدام Outplay - خدمة المبيعات الشاملة كومة لفرق العصر الجديد. احصل على أداة التنقيب عن المبيعات المضمنة، ومنصة مشاركة المبيعات متعددة القنوات، وأداة التحويل والجدولة الواردة، ومنصة ذكاء المحادثة لتجاوز أهدافك، وليس ميزانياتك.
Meetz Ai
meetz.ai
تعمل شركة Meetz.ai على توليد عملاء محتملين على نطاق واسع للشركات من أي حجم. كل ما عليك فعله هو تحميل قائمة بالعملاء المحتملين وسيتواصل معهم Meetz عبر بريد إلكتروني مخصص بناءً على نشاطهم عبر الإنترنت. بمجرد الرد المحتمل، سيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بحجز العرض التوضيحي لك! باستخدام هذه الميزة، لا يتعين على المستخدمين التحقق من توفر كل مشارك حيث يمكن لـ Laura العثور على الوقت الأمثل للجميع، والمتابعة معهم تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Meetz.ai تواصلًا سلسًا للمتابعة من خلال السماح للمستخدمين بإرسال نسخة إلى Laura، التي تتابع بشكل منهجي وفقًا لتفضيلاتهم أو طلبات الضيوف. تعتبر Meetz AI الأداة المثالية في أعلى مسار التحويل لزيادة العملاء المحتملين من خلال جميع القنوات ذات الأداء الأفضل.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI هي أول منصة لذكاء المشتري في العالم. تستخدم فرق الإيرادات الأعلى Humantic AI لتحديد المستخدمين الأوائل، ومساعدة BDRs الخاصة بهم على تخصيص التواصل وتمكين AEs لديهم من خلال رؤى العملاء الحيوية لكل صفقة. تستخدم شركات مثل Paypal وSandler وDomo الذكاء الاصطناعي الشخصي من Humantic وتشهد على الفور زيادة بنسبة 109% في معدلات الاستجابة وزيادة بنسبة 16.2% في الإيرادات. تم الاعتراف بالذكاء الاصطناعي البشري كأفضل أداة للذكاء الاصطناعي في المبيعات في تقرير شتاء 2024 الصادر عن G2.
Attention
attention.tech
Attention عبارة عن منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لتعزيز أداء أقسام المبيعات. إنها أداة تهدف إلى زيادة قدرات إدارة علاقات العملاء لديك وفرق المبيعات لديك، مما يوفر مجموعة من الأدوات للتحليل والتدريب والكفاءة. يقوم Attention بجمع وتحليل بيانات محادثة العملاء لتوفير رؤى قيمة، وتسهيل فهم أفضل لأداء المبيعات وتفضيلات العملاء. ويقدم أدوات التدريب على المبيعات لتبسيط التحليلات وتحسين أداء مندوبي المبيعات. يقوم Attention أيضًا بأتمتة مهام CRM لفرق الإيرادات، مما يقلل المهام الإدارية ويساعد في تقليل دورات المبيعات لقادة المبيعات. هناك ميزة حصرية تساعد مندوبي المبيعات في ملء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بهم تلقائيًا، مما يوفر بشكل كبير الوقت عند الإدخال اليدوي. فهو يعرض ميزة امتثال بديهية للغاية، مما يضمن التزام جميع الأنشطة باللوائح المحلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة فائدة تحسين التنبؤ بالمبيعات، من خلال التحليل الشامل لأنشطة مندوبي المبيعات. علاوة على ذلك، يساعد Attention في أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة من خلال فهم سياق المحادثات. وبصرف النظر عن هذه القدرات، يتيح تطبيق Attention للمستخدمين تعيين مشغلات مخصصة ستمكن الذكاء الاصطناعي من مراقبة الجوانب الأكثر أهمية لكل مكالمة، وبالتالي تمكين اتخاذ القرار الفعال. الميزات الرئيسية مثل تحديد أسباب الفوز أو الخسارة في الصفقات، وتصنيف أسباب تراجع العملاء، وتقديم رؤى حول المندوبين ذوي الأداء العالي، وفهم الاعتراضات الشائعة من العملاء المحتملين، تجعلها منصة قوية للمؤسسات الموجهة نحو المبيعات.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات بأكملها، مما يتيح لممثلي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات. تعمل ميزات مثل الجدولة الآلية وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتكامل CRM على تحسين الكفاءة والإنتاجية. باستخدام Demodesk، يمكن لمحترفي المبيعات تقديم عروض توضيحية جذابة للمنتجات تتجاوز مجرد عرض الشرائح. توفر المنصة مشاركة ثورية للشاشة وقدرات تفاعلية لإنشاء تجربة غامرة وشخصية للعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وارتفاع معدلات التحويل. تتيح ميزات مثل التظليل أو أدلة اللعب المدمجة وبطاقات المعركة التدريب في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الافتراضية. توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير شاملة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات. ومن خلال تسليح قادة المبيعات بهذه البيانات القيمة، يمكنهم اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين عمليات المبيعات، وتحديد مجالات التحسين. تعتمد علينا الشركات بمختلف أحجامها لرقمنة المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإيرادات. النتائج الرئيسية من عملائنا: توفير +25% من الوقت في المهام اليدوية (Pipedrive) ↑ معدل تحويل 2x (Clark) + 30% زيادة في الإيرادات لكل بائع (Treatwell) ↑ زيادة 3 أضعاف في إنتاجية الوكيل (Eigensonne) لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع demodesk.com .
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
Lavender
lavender.ai
Lavender هو مدرب البريد الإلكتروني الخاص بك بتقنية الذكاء الاصطناعي فهو يجمع بين كل ما تحتاجه لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات والحصول على ردود بسهولة. احصل على تدريب فوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي على بريدك الإلكتروني، وابحث عن العميل المحتمل دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك، وتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني، وتحقق مما إذا كان بريدك الإلكتروني سيصل إلى الرسائل غير المرغوب فيها، وانظر كيف يبدو على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المزيد. تستخدم حقوق السحب الخاصة والكيانات المعتمدة من أكبر الشركات في العالم Lavender لتعزيز عمليات الفتح والردود المزدوجة. إذا تلقيت ردًا، فمن المرجح أن تقوم بحجز اجتماع وإبرام صفقة.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Upscale
upscale.ai
Upscale عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يعمل على أتمتة التواصل مع المبيعات باستخدام قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وLinkedIn والرسائل النصية والمزيد. تساعد منصتنا الموحدة المستندة إلى البيانات على تبسيط العمل الروتيني وتتيح لفريق المبيعات لديك التركيز على ما يهم حقًا - وهو إغلاق الصفقات. - تواصل متعدد القنوات (البريد الإلكتروني، والمكالمات، وLinkedIn، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي) - مشغلات ذكية للأتمتة وتوفير الوقت - واجهة سهلة الاستخدام - دعم مجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني - دعم تأهيل مجاني لتحقيق النجاح - التكامل مع Salesforce، Pipedrive، HubSpot، Zoho، Gmail، Outlook، Vidyard، ZoomInfo، Lusha وما إلى ذلك.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني. يتيح ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة جميع محادثات عملائها من لوحة معلومات واحدة، مما يجعل تتبع التفاعلات أسهل، وتحديد أولويات العملاء المحتملين وتذاكر الدعم، وضمان المتابعة في الوقت المناسب لفرق المبيعات والدعم. تفتخر Aloware أيضًا ببرنامج Power Dialer المتوافق مع TCPA والذي يساعد الوكلاء في زيادة إنتاجية مكالماتهم إلى الحد الأقصى دون خوف من طلب أرقام DNC عن طريق الخطأ، أو أن يتم وضع علامة "احتيال" عليهم. أحدث إضافة إلى قائمة ميزات Aloware التنافسية هي برنامج الدردشة الآلي الخاص بها داخل التطبيق، AlohaBot، والذي لا يتطلب تكامل تطبيقات الطرف الثالث، مما يجعله أكثر سلاسة وأسرع وأكثر تقدمًا في السوق. من خلال الاقتران مع Sequence+ الأسطوري الذي يمكّن الشركات من أتمتة سير العمل وإطلاق إجراءات مثل حملات الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة والمكالمات والبريد الإلكتروني، تقوم Aloware بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداة اتصال شاملة للحصول على أقصى استفادة في صناعاتها.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإثراء رحلة تجربة العملاء الرقمية الخاصة بهم دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو عدد إضافي من الموظفين. نجح مساعدونا الصوتيون متعددو اللغات في أتمتة الملايين من المحادثات بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية والمزيد. Curious Thing هي تقنية Voice AI الوحيدة التي تدعم النشر السريع عبر حالات الاستخدام المتعددة - دعم الدفع، ومعالجة الاستفسارات، وحجز المواعيد، والتعامل مع الأسئلة الشائعة، وتأهيل العملاء المحتملين، والمزيد.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
OneMob
onemob.com
OneMob هي المنصة النهائية للجميع في واحد لإنشاء ومشاركة وتتبع microsites الجميلة في ثوان! سواء كنت في المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو منشئ المحتوى ، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع التوعية والاستمتاع بمزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. من خلال منشئ Microsite القوي من OneMob ، ومواد تحميل المحتوى ، وميزات الإدارة ، يمكنك بسهولة إنشاء microsites المذهلة والمخصصة التي تعرض علامتك التجارية والمحتوى بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص microsites لمطابقة علامتك التجارية واستهداف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - onemob مليء بميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه مثل المحترف. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل مع أجهزة Mobile و Web و Screen Recorder الخاصة بـ Onemob ، واستخدام أدوات تحرير Teleprompter ومقاطع الفيديو المدمجة لإتقان المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، مع موافقات الفيديو وتتبع المشاركة ، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل Onemob بسلاسة مع مكدس Tech الخاص بك الحالي ، بما في ذلك تكامل CRM لـ Salesforce و Dynamics و HubSpot والمزيد ، وتكامل المحتوى مع Zoom و Google Drive و Box و Dropbox. من خلال مكون إضافي أصلي لـ Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و Salesforce و Insidesales ، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته من أدوات البريد الإلكتروني وأدوات المبيعات المفضلة لديك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك البدء مع Onemob مجانًا! توفر خطتها المجانية الوصول إلى العديد من ميزاتها الأساسية ، بحيث يمكنك تجربة Onemob خالية من المخاطر ومعرفة كيف يمكنها تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط وتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات للشركات. من بين وظائفها الرئيسية، تستفيد Regie.ai من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التحديد التلقائي والمشاركة للحسابات وجهات الاتصال المستهدفة، حتى تلك غير الموجودة بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء لديك. وتهدف الأداة إلى جعل الرسائل أكثر تحديدًا للعلامة التجارية وملاءمة للسياق لكل مستلم، مما يؤدي إلى تواصل ومشاركة أكثر فعالية. كما تعطي Regie.ai الأولوية للتواصل بناءً على بيانات المشاركة والنوايا لضمان استهداف أكثر دقة خلال دورات الشراء النشطة. الميزة الفريدة لهذه الأداة هي قدرتها على تغيير شدة الانتشار اعتمادًا على مستويات مشاركة المشتري. ونتيجة لذلك، يتلقى المشترون المنخرطون بشكل كبير تدفقًا ثابتًا من الاتصالات، في حين تتم رعاية العملاء المحتملين غير المشاركين بوتيرة أبطأ حتى يصبحوا جاهزين للمبيعات، مما يحمي صحة قاعدة البيانات الخاصة بك ويحسن الفترة التي تسبق وقت الاجتماع. يمكن تصور Regie.ai كممثلين افتراضيين لتطوير المبيعات (SDRs) يعملون على مدار الساعة، دون الحاجة إلى موارد بشرية إضافية أو الاستعانة بمصادر خارجية. يدعم النظام الأساسي مجموعة من حالات الاستخدام مثل الصادر البارد، ومشاركة LinkedIn، ورعاية المبيعات، واستجابة العملاء المحتملين الواردين، والصادرين على الواردين، وتوسيع العملاء، والمزيد. علاوة على ذلك، تعمل الأداة على تبسيط استراتيجية عمليات الإيرادات لديك من خلال التكامل مع أنظمة RevTech الأساسية للمساعدة في أتمتة حجز اجتماعات فريق المبيعات.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
EverReady
everready.ai
صناديق بريد المبيعات هي منجم ذهب. لا تدرك الشركات كمية ونوعية مبيعات المعلومات حول العملاء المحتملين والعملاء. EverReady هو الحل المستقل والذكي الذي يسترد تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) جميع البيانات المتعلقة بالأعمال التي تكمن في صناديق البريد وجداول الأعمال وهواتف مندوبي المبيعات التي لا تستفيد منها الشركة. احصل على جهات اتصال مؤهلة تأهيلاً عاليًا لعمليات المبيعات والتسويق الخاصة بك لتأمين معرفتك التجارية
Zopto
zopto.com
انتشار المبيعات عبر القنوات الشاملة، والنمو على الطيار الآلي نحن نساعد الآلاف من العملاء على تبسيط جهود التنقيب وتنمية أعمالهم بطريقة قابلة للتطوير ويمكن التنبؤ بها، وذلك باستخدام مسارات العمل الذكية متعددة اللمس على LinkedIn والبريد الإلكتروني.
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات العملاء، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل مهمة. تعتبر الأداة مفيدة لمختلف المهنيين بما في ذلك المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال ومديري المشاريع ومصممي المنتجات وتجربة المستخدم، لأنها تساعد في مجالات مختلفة مثل أبحاث السوق وتتبع ملاحظات المحفظة والتقاط متطلبات العملاء ونشاطهم، من بين أمور أخرى. تتمثل ميزة Laxis في قدرتها على التكامل عبر منصات مختلفة بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث تقوم تلقائيًا بإدخال إجراءات وأنشطة العملاء. يمكنه إنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتمكين المستخدمين من حفظ متطلبات العملاء وعناصر الإجراءات وملخصات الاجتماعات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا استخلاص الرؤى ذات الصلة من الاجتماعات الفردية أو مجموعات الاجتماعات. من خلال تضمين تفضيلات اللغة، يدعم Laxis التفاعلات متعددة اللغات مما يضمن النسخ الدقيق للاجتماعات في الوقت الفعلي وحفظ السجلات التفصيلية للتفاعلات متعددة اللغات. كما يسمح للمستخدمين بإعادة استخدام المحتوى الصوتي مثل البودكاست والندوات عبر الإنترنت والاجتماعات بنقرة واحدة فقط.
FlashIntel
flashintel.ai
افتح شبكة تضم أكثر من مليار عميل محتمل. استخدم مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المشاركة وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مع المشترين المثاليين.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent هو برنامج غرفة مبيعات رقمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق المبيعات على إنشاء غرف مبيعات مخصصة للغاية من شأنها جذب المشترين وزيادة فرص إتمام الصفقات. مع Dealintent، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن شخصية المشتري، وتحديد الصفقات ذات النوايا العالية في خط أنابيبك وزيادة التفاعل مع المشترين. إذا كنت جزءًا من فريق مبيعات b2b، فيمكنك استخدام Dealintent من أجل: إثراء الصفقات: اكتشاف رؤى مهنية وشخصية حول المشترين بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يلغي Dealintent الحاجة إلى البحث في منصات متعددة مثل LinkedIn أو الويب ويجعل جهات الاتصال ذات الصلة بالمشتري ورؤى الشركة متاحة لك في ثوانٍ. إنشاء عروض مبيعات رقمية: يستبدل Dealintent عروض المبيعات المرسلة كمرفقات بريد إلكتروني بعروض غرفة المبيعات الرقمية التفاعلية ذات العلامات التجارية والشخصية. تتم مشاركة عروض المبيعات كغرف مبيعات رقمية لفرق المبيعات بمشاركة خطة عمل مبيعات متبادلة مع المشترين وتتبع نشاط المشتري ومشاركاته والبقاء على اتصال دائم مع المشتري عبر الدردشة والمكالمات والاجتماعات للحصول على تحويلات أفضل. تحسين دقة التنبؤ: تساعد Dealintent فرق المبيعات على تحديد نية المشتري بناءً على نشاط المشتري وحصص العرض وإكمال خطة العمل المتبادلة للمبيعات والمزيد. يتيح ذلك تنبؤات مبيعات أقوى تعتمد على نشاط المشتري ومستوى المشاركة.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Humanic AI
humanic.ai
يعمل Humanic PLG CRM كمنحدر إلى HubSpot ويكشف عن Dark Pipeline بدون مستودع بيانات. قم بتحويل عملاء محتملين إلى عملاء، حيث تعمل Humanic على أتمتة عملية التنشيط والاعتماد للعملاء المتوقعين الواردين على نطاق واسع وبدقة. لا مزيد من تقسيم المستخدمين والتكوين اليدوي للحملات.
Clari
clari.com
تعمل منصة إيرادات Clari على تحسين الكفاءة والقدرة على التنبؤ والنمو عبر عملية الإيرادات بأكملها. تمنح Clari فرق الإيرادات رؤية كاملة لأعمالهم لتعزيز دقة العمليات، ومواءمة المشترين والبائعين، وتحديد المخاطر والفرص في خط الأنابيب، وزيادة دقة التنبؤ، وزيادة الكفاءة العامة. يستخدم مئات الآلاف من المتخصصين في الإيرادات في الشركات الرائدة، بما في ذلك Okta وAdobe وWorkday وZoom وFinastra، Clari لجعل عملية إيراداتهم أكثر ارتباطًا وكفاءة وقابلية للتنبؤ. تفضل بزيارتنا على clari.com وتابعنا @clari على LinkedIn.
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، تمكن People.ai فرق المبيعات من معرفة من يجب التعامل معه بوضوح في كل حساب من حساباتهم وما يجب فعله بالضبط لتقديم الصفقات ذات العائد الأعلى. تعرف مؤسسات مثل AppDynamics وDataRobot وOkta وZoom أن الأشخاص يشترون من الأشخاص، ولهذا السبب يشتري الأشخاص من People.ai.
Aircover.ai
aircover.ai
قم بتسريع الإيرادات باستخدام مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي في كل مكالمة Aircover هو تدريب فوري على المبيعات أثناء الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بدمج دليل المبيعات الخاص بك داخل الاجتماعات الافتراضية، واعرض التمكين في الوقت المناسب للمساعدة في زيادة الإيرادات والإنتاجية.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا التعلم الآلي. فهو يمكّن فرق التسويق والمبيعات من حساب معدلات التوقف عن العمل ومراقبة اتجاهات السوق وتحديد الفرص لتحسين مشاركة العملاء
Air AI
air.ai
100.000 مندوب مبيعات وخدمة عملاء بنقرة زر واحدة. نقدم لكم أول ذكاء اصطناعي في العالم يمكنه إجراء مكالمات هاتفية مدتها 10 إلى 40 دقيقة تبدو وكأنها إنسان حقيقي، مع ذاكرة غير محدودة، واستدعاء مثالي، ويمكنه اتخاذ الإجراءات بشكل مستقل عبر أكثر من 5000 تطبيق. يمكنه القيام بالمهمة الكاملة للوكيل بدوام كامل دون الحاجة إلى التدريب أو الإدارة أو التحفيز. إنه يعمل فقط 24/7/365.
Momentum
momentum.io
Momentum عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لأتمتة سير عمل المبيعات. من خلال الدمج في أدوات المبيعات الحالية الحالية، بدءًا من Slack وSalesforce إلى Asana وOutreach، يمنح Momentum فريق الإيرادات العناصر الأساسية لتفعيل حركات المبيعات وتحسين الكفاءة. بفضل الوصفات المجمعة مسبقًا، بما في ذلك غرف صفقات Slack، وموافقات مكتب الصفقات، والتقاط الملفات والملاحظات تلقائيًا في الفرص، يتم إغلاق الصفقات بشكل أسرع، مع تحسين المساءلة والتعاون على طول الطريق.
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