برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

Salesmate

salesmate.io

معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكامل، وإمكانات التخصيص العالية. جوهر Salesmate هو وحدة CRM، حيث يمكن لفرق المبيعات والتسويق والنجاح إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والعملاء والمشتركين والأنشطة اليومية دون عناء. مع هذه الأساسيات، تأتي وحدة CRM مع أدوات مدمجة يمكن لفرق الخط الأمامي الاستفادة منها كل يوم مثل الاتصال والرسائل النصية وإدارة خطوط الأنابيب والصفقات والمحادثات وغير ذلك الكثير. أحد الأسباب الأساسية لنتائج المبيعات الأعلى هو القدرة على أتمتة العمليات وتوفير المزيد من الوقت للبيع. هذا هو المكان الذي يقدم فيه Salesmate سير العمل والتسلسلات. تعمل مهام سير العمل على أتمتة المهام مثل تعيين الصفقات أو تعيين المهام أو الاتصال المستند إلى التاريخ. بينما يمكن للتسلسلات وضع متابعات على الطيار الآلي بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بك. ومع أول مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، يحصل كل فرد في فريق المبيعات لديك على مساعدة شخصية. يمكن لـ "Sandy AI" حجز الاجتماعات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة ملاحظات لك. كل ما عليك فعله هو – فقط اسأل! نحن نعلم أن فرق المبيعات لا يمكنها العمل إلا عندما تولد فرق التسويق عملاء محتملين ذوي جودة عالية. هذا هو المكان الذي يعمل فيه Salesmate على تمكين فرق التسويق من إنشاء وتنفيذ حملات مخصصة للغاية والوصول إلى جماهير أوسع. ليس هذا فحسب، بل يمكن لفرق التسويق أيضًا تتبع زوار موقع الويب، وجمع العملاء المحتملين باستخدام النماذج أو روبوتات العملاء المحتملين، وتسجيل كل عميل محتمل، وبناء رحلات تسويقية، وإرسال أفضل MQLs إلى فرق المبيعات لتحقيق نجاح أكبر. وأخيرًا، يمكن لفريق خدمة العملاء الرائع أن يتولى إدارة الاحتفاظ والمشاركة والإيرادات للشركة. لهذا السبب، يوفر Salesmate أدوات مثل الدردشة المباشرة وChatbots وصناديق البريد الوارد المشتركة لتقديم أفضل التجارب لعملائك. وبطبيعة الحال، تحتاج إلى رؤى للتنبؤ بالاتجاهات، والتحلي بالمرونة، واتخاذ القرارات في رحلات النمو الخاصة بك. هذا هو المكان الذي ستوفر فيه لوحات المعلومات والقوالب والتقارير المخصصة والرؤى كل ما تحتاجه لمعرفة ما يحدث مع فرقك وأعمالك. بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تجارب العملاء المتميزة، فإن Salesmate لديه ما يناسب كل فرد في فريقك. لدى Salesmate نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا، حيث يمكنك استكشاف كل ركن من أركان النظام الأساسي، دون مشاركة تفاصيل بطاقة الائتمان. إنها آمنة ومأمونة ومتاحة للجميع في فريقك لتجربتها.