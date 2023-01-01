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Synology

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الموقع الإلكتروني: synology.com

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(الصينية : 群暉科技 ؛ بينيين : Qúnhuī Kējì) هي شركة تايوانية متخصصة في أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS). يُعرف خط NAS الخاص بشركة Synology باسم DiskStation لنماذج سطح المكتب، وFlashStation لجميع نماذج الفلاش، وRackStation للنماذج المثبتة على الحامل. يتم توزيع منتجات Synology في جميع أنحاء العالم ويتم ترجمتها بعدة لغات. يقع المقر الرئيسي لشركة Synology في تايبيه، تايوان، ولها فروع في جميع أنحاء العالم. في عام 2018، وصف موقع مراجعة المنتجات Wirecutter شركة Synology بأنها "شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة وأنظمة NAS المنزلية منذ فترة طويلة"، وإن كانت لا تزال وافدًا جديدًا في مجال أجهزة توجيه Wi-Fi.

الموقع الإلكتروني: synology.com

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