تتيح لك SwissTransfer إرسال ما يصل إلى 50 جيجابايت من البيانات دفعة واحدة، مجانًا وبدون تسجيل. من الممكن الاحتفاظ بالتحويلات الخاصة بك لمدة تصل إلى 30 يومًا.

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