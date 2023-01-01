WebCatalog
Sunday

Sunday

sundayrest.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sunday على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أول شركة ناشئة للنوم عبر الإنترنت في الهند. مراتب ومنتجات نوم مصممة بشكل مبهج. الشراء خالي من المتاعب والامتلاك أسهل. جربه لمدة 100 ليلة أو استرد أموالك بنسبة 100%. التوصيل في نفس اليوم. في Sunday®، أمضينا 12 شهرًا في البحث عن مرتبة السرير المثالية. نعتقد أننا قمنا باختراقه. صُنع في الهند باستخدام أحدث التقنيات والمواد الاستثنائية. جرب سريرنا اليوم!

الموقع الإلكتروني: sundayrest.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sunday. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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