يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Strum Machine على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

مسارات دعم قابلة للتخصيص مصنوعة من أدوات حقيقية. أي أغنية، أي مفتاح، أي سرعة.

الموقع الإلكتروني: strummachine.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Strum Machine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.