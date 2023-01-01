WebCatalog
Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lalal.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أول مقسم ذو 8 سيقان في العالم🏆 استخراج الأغاني والمرافقة والآلات الموسيقية المختلفة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من أي ملفات صوت وفيديو.

الموقع الإلكتروني: lalal.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lalal.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gglot

Gglot

app.gglot.com

Moises

Moises

studio.moises.ai

Element Call

Element Call

call.element.io

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

Parsio

Parsio

app.parsio.io

Verbatik

Verbatik

tts.verbatik.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

Strum Machine

Strum Machine

strummachine.com

RecCloud

RecCloud

reccloud.com

DEEPMOTION

DEEPMOTION

portal.deepmotion.com

supertranslate

supertranslate

dashboard.supertranslate.ai

Wisdolia

Wisdolia

app.wisdolia.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية