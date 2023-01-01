WebCatalog
Gglot

Gglot

gglot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gglot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نسخ أي شيء في دقائق يمكن أن يكون نسخ ملفات الصوت أو الفيديو مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً، ولكن Gglot هنا لتغيير اللعبة. مدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم.

الموقع الإلكتروني: gglot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gglot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

Scribewave

Scribewave

scribewave.com

ScriptMe

ScriptMe

scriptme.io

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

VoicePen

VoicePen

voicepen.ai

EventPipe

EventPipe

eventpipe.com

Vanta

Vanta

vanta.com

Descript

Descript

descript.com

tl;dv

tl;dv

tldv.io

cogniflow

cogniflow

cogniflow.ai

Trint

Trint

trint.com

VEED

VEED

veed.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية