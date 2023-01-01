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Specialized

Specialized

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الموقع الإلكتروني: specialized.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Specialized على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من المحترفين المتمرسين ومحاربي عطلة نهاية الأسبوع إلى الأطفال والركاب - إذا كنت تركب، فنحن في خدمتك. نحن نؤمن بأن الدراجات لديها القدرة على تغيير الحياة. هذه الحقيقة البسيطة تدفعنا إلى أن نكون ونعمل بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: specialized.com

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