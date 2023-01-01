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SongBox

SongBox

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: songbox.rocks

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SongBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطريقة الذكية لمشاركة الموسيقى بخصوصية - يتيح لك SongBox إنشاء قوائم تشغيل خاصة وآمنة وشخصية لمشاركتها مع الأفراد الذين تختارهم

الموقع الإلكتروني: songbox.rocks

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SongBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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