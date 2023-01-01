SongBox
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الموقع الإلكتروني: songbox.rocks
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SongBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الطريقة الذكية لمشاركة الموسيقى بخصوصية - يتيح لك SongBox إنشاء قوائم تشغيل خاصة وآمنة وشخصية لمشاركتها مع الأفراد الذين تختارهم
الموقع الإلكتروني: songbox.rocks
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