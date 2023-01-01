WebCatalog
SNKRDUNK

SNKRDUNK

snkrdunk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SNKRDUNK على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

[رقم 1 في اليابان] Sunidan هو تطبيق سوق السلع المستعملة للأحذية الرياضية وبطاقات التداول! تقييم حقيقي من قبل مثمن محترف ويتضمن التعويض الكامل، لذلك فهو آمن ومأمون! لدينا تشكيلة غنية تتراوح من أحذية Nike وSuperme الرياضية وأزياء الشارع إلى بطاقات التداول Pokeka وYu-Gi-Oh!

الموقع الإلكتروني: snkrdunk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SNKRDUNK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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