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SnapStore

SnapStore

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الموقع الإلكتروني: snapcraft.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SnapStore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اللقطات عبارة عن حزم برمجيات في حاويات يسهل إنشاؤها وتثبيتها. يتم تحديثها تلقائيًا وهي آمنة للتشغيل. ولأنهم يجمعون تبعياتهم، فإنهم يعملون على جميع أنظمة Linux الرئيسية دون تعديل.

الموقع الإلكتروني: snapcraft.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SnapStore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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