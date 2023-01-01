WebCatalog
SLAIT

SLAIT

slait.school

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SLAIT على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المنصة التعليمية التي تتيح لك البدء في تعلم لغة الإشارة الأمريكية والحصول على تعليقات مباشرة. تتيح لك منصة التعليم عبر الإنترنت هذه تعلم لغة الإشارة الأمريكية بطريقة ممتعة والحصول على تعليقات مباشرة حول توقيعك.

الموقع الإلكتروني: slait.school

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SLAIT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Memrise

Memrise

memrise.com

Mondly

Mondly

mondly.com

Avant Assessment

Avant Assessment

avantassessment.com

Possip

Possip

weeklypossip.com

Dokobit

Dokobit

dokobit.com

Lingoda

Lingoda

lingoda.com

Trailhead

Trailhead

trailhead.salesforce.com

1Flow

1Flow

1flow.app

Transparent Language

Transparent Language

transparent.com

CS First

CS First

csfirst.withgoogle.com

Babbel

Babbel

babbel.com

WNBA League Pass

WNBA League Pass

leaguepass.wnba.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية