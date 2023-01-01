WebCatalog
Shopper

Shopper

lists.myshopperapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shopper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قائمة تسوق سهلة الاستخدام للغاية للتسوق الأسبوعي وغيره. أحد التطبيقات الأولى في المتجر، والتي تم تنزيلها الآن بواسطة الملايين.

الموقع الإلكتروني: myshopperapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shopper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Flipp

Flipp

flipp.com

Releasenote.ai

Releasenote.ai

releasenote.ai

Ecwid

Ecwid

my.ecwid.com

Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Remember The Milk

Remember The Milk

rememberthemilk.com

shopDisney

shopDisney

shopdisney.com

Google Shopping List

Google Shopping List

shoppinglist.google.com

Teach 'n Go

Teach 'n Go

app.teachngo.com

Thunkable

Thunkable

x.thunkable.com

BabyCenter

BabyCenter

babycenter.com

PartyCity

PartyCity

partycity.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية